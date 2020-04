Curiosidades del Mundo

EEUU

Desclasifican tresvideos de ovnis

El Pentágono publicó este lunes las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados (ovni) por parte de sus pilotos, una recogida en 2004 y dos de 2015. El Departamento de Defensa “publica estos videos para clarificar cualquier malentendido sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los videos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado”, explicó el Pentágono sobre estas imágenes que habían sido filtradas y llevan circulando en la red desde 2007 y 2017. En 2019, EEUU reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente. EFE



Mar Negro

Expedición halla el Titanic ruso

El barco hospital Armenia, que fue hundido con miles de personas a bordo por la aviación alemana en una de las mayores tragedias marítimas de la historia, en 1941, ha sido encontrado a 1.500 metros de profundidad frente a las costas de Crimea (mar Negro), según informó la Sociedad Geográfica Rusa (RGO). “La cubierta presenta unas horribles huellas de destrucción. Lo más probable es que sea resultado de las explosiones de bombas de aviación”, aseguró Serguéi Fokin, el director del Centro de Investigaciones Submarinas de la RGO. El barco, conocido como el Titanic soviético, había sido hundido el 7 de noviembre de 1941, con entre 6.000 y 10.000 personas a bordo. EFE



Entretenimiento

Autocine revive en plena pandemia

Desde que Estados Unidos cerró sus salas de cine en marzo para detener el avance de la pandemia, un pequeño autocine en Florida revive la nostalgia de los años 1950 y es uno de los pocos en ofrecer estrenos en su destartalada cartelera. “El viejo cliché de que el show debe continuar no es un cliché. Es nuestra forma de vida”, dijo a la AFP John Watzke, el dueño del autocine Ocala Drive-In en la ciudad de Ocala, en el centro de Florida. El oxidado cartel rodeado de estrellas evoca aquellos autocines de mediados del siglo pasado. “Ahora somos una rareza”, dijo Jeff Mellott, el cajero del Ocala Drive-In. “Estamos ayudando a la gente. Todo el mundo está recluido. Es una oportunidad para ellos de salir y hacer algo”.