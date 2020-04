Curiosidades del Mundo

Vietnam

Reconocimiento facial con mascarilla

La empresa vietnamita de telefonía móvil Vsmart, perteneciente al grupo Vingroup, dispondrá de una tecnología de reconocimiento facial que identifica al usuario sin que se quite la mascarilla sanitaria, obligatoria en el país por la pandemia de Covid-19. Según informó Vingroup, la tecnología desarrollada por la compañía VinAI Research, una división especializada en inteligencia artificial, solo necesita analizar una parte de la cara para reconocer con precisión a las personas. El doctor Bui Hai Hung, director de VinAI Research, afirmó que su empresa está dispuesta a compartir esta tecnología de forma gratuita para contribuir a la salud pública. La empresa no indicó cuándo estará disponible esta tecnología. EFE



Astronomía

Hallan 19 asteroides “inmigrantes”

El asteoride Ka’epaoka’awela sorprendió al mundo en 2018 al ser el primer cuerpo del sistema solar del que se demostró su origen extrasolar, pero no es el único. Un estudio descubrió “al menos” otros 19 “inmigrantes”. El análisis del investigador francés Fathi Namouni y de su colega de Brasil Helena Morais, prueba que esos otros 19 también orbitaron otra estrella antes de unirse a nuestro sistema solar. Namouni y Morais fueron quienes presentaron a Ka’epaoka’awela, y en esta ocasión destacan que las órbitas de los miembros de ese nuevo grupo, que gravitan entre Júpiter y Neptuno, solo pueden explicarse si no estaban en el sistema solar en el momento de su nacimiento, hace unos 4.500 millones de años. EFE



México

Instalan letreros en zonas de contagio

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que colocará letreros de alerta para avisar a los habitantes que están en una zona con riesgo de contagio, en particular en sitios de aglomeraciones. “El objetivo es que los ciudadanos sepan que donde hay mayor concentración es el lugar de mayor transmisión del virus en caso de que una persona esté contagiada”, apuntó la funcionaria. “Puede haber una persona asintomática y, si no hay sana distancia, aumenta la posibilidad de contagio”, añadió. Por ello, avisó que la nueva medida es para disminuir el riesgo de contagio en lugares como tianguis (mercados callejeros) o en estaciones del metro. EFE