Curiosidades del Mundo

Estudio

Investigan si perros detectan Covid-19

¿Pueden los perros detectar Covid-19? La oenegé británica Medical Detection Dogs cree que sí y empezó a entrenar a sus animales para que olfateen el coronavirus, tras lograr identificar así otras enfermedades como el cáncer y el parkinson. Esta oenegé, creada en 2008 para utilizar el agudo sentido del olfato canino en la detección de enfermedades humanas, comenzó a trabajar en el proyecto a fines de marzo. En su sala de entrenamiento en Milton Keynes, en el centro de Inglaterra, los perros son entrenados intensivamente para olfatear muestras del virus e indicar cuando lo hallan. El procedimiento se basa en la idea de que cada mal desprende un olor distinto, que los perros son capaces de oler. AFP



Evolución

Placas tectónicas se movieron años atrás

La tectónica de placas, que ayuda a dar forma a los continentes, podría haber comenzado hace más de 3.200 millones de años, por lo que la tierra primitiva sería más parecida a la actual de lo que se pensaba y más favorable para el origen y la evolución de la vida. Esta nueva teoría, publicada ayer en Science Advances, busca dar nuevas respuestas a la cuestión de cuándo las placas tectónicas empezaron a moverse, pues los geólogos no tienen un visión unánime. Uno de los autores del estudio, Alec Brenner, del Laboratorio de Paleomagnética de la Universidad de Harvard, indicó que si la tectónica de placas ya existía hace 3.200 millones de años, eso confirmaría que la tierra primitiva era “geológicamente bastante moderna”. EFE



Ciencia

Murciélagos primos del SARS-CoV-2

Sobre la mayoría de los murciélagos no se sabe casi nada, aunque hay más de 1.400 especies y el 25% de ellas fue identificada por científicos en los últimos 15 años. Ahora, un equipo de investigadores descubrió otras cuatro, que serían de los que se sospecha están detrás del SARS-CoV-2. La descripción de las nuevas especies se publicó en la revista ZooKeys. El estudio revela que los murciélagos juegan un rol enorme, pero poco conocido en la vida de los humanos: polinizan cultivos, comen mosquitos portadores de enfermedades y son portadores de enfermedades. Sobre la mayoría de estos voladores no se sabe realmente cómo evolucionaron, dónde viven y cómo interactúan con el mundo que los rodea. EFE