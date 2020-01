Curiosidades del Mundo

Tecnología

Policía identifica a personas con app

Más de 600 agencias y cuerpos del orden en EEUU comenzaron a usar durante el pasado año una nueva aplicación de reconocimiento facial que permite identificar inmediatamente a casi cualquier persona, informó ayer The New York Times. La aplicación, Clearview, utiliza una base de datos con más de 3.000 millones de imágenes recopiladas de Facebook, Instagram, YouTube y multitud de webs. Gigantes de internet como Google evitaron hasta ahora ofrecer este tipo de tecnología por los enormes problemas de privacidad que plantea, según Times. Mientras, sin despertar mucha atención y en medio de un gran secretismo, Clearview la desarrolló y la comercializó para grupos policiales y compañías de seguridad. EFE



Cuba

Los rayos matan a más de 50 cada año

Cuba registra una media anual de 54 decesos por impactos de rayos, la primera causa de muerte por fenómenos meteorológicos en la isla, con 1.742 fallecimientos entre 1987 y 2017, según datos del Instituto cubano de Meteorología (Insmet), difundido ayer. Aunque las muertes por relámpagos “superan ampliamente el número de pérdidas humanas dejadas por huracanes, tornados, eventos de lluvias intensas e inundaciones costeras”, el promedio de fallecidos en esta etapa bajó, indica un artículo publicado en el diario estatal Granma. En estadísticas del 2018, entre 1979 y 2013 la media de víctimas por caída de rayos era de 65 al año. El verano es la etapa más frecuente de este fenómeno. EFE



Amazon

Sistema permitiría pagar con la mano

La firma tecnológica Amazon trabaja en un sistema para que los usuarios de tarjetas de crédito puedan pagar en tiendas usando la palma de su mano, según informó The Wall Street Journal (WSJ). El gigante tecnológico planea ofrecer estos terminales a cafeterías, restaurantes de comida rápida y otros negocios, donde los clientes realizan operaciones de frecuentes. Según el WSJ, el plan está aún en fases iniciales y Amazon quiso adelantar nada el respecto. Al igual que otras grandes tecnológicas, la compañía fundada por Jeff Bezos busca expandir su presencia en el ámbito financiero y con esta iniciativa competiría con sistemas de pago en el móvil como los de Apple y Google. Amazon también está en tratativas con Visa y Mastercard. EFE