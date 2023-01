Cuatro novedades para los aurinegros

Hoy a las 06:00, la delegación aurinegra se traslada a Encarnación para continuar sus labores de pretemporada.

Emilio Daher, presidente de Guaraní, en contacto con FALG (1080 AM), dijo que el mercado de pases aún no está cerrado: “Estamos negociando con un arquero más que no jugó aún en el país, con experiencia y de mucho peso que se conocerá pronto”.