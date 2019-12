¿Cuánto ganan los youtubers más adinerados?

Fong es un gamer que es conocido por su canal VanossGaming, donde sube contenidos sobre videojuegos, que en su mayoría son Grand Theft Auto V y Minecraft, los cuales promedian unas 1.500 millones reproducciones, generándole una ganancia de USD 11,5 millones.

Otro de los tantos gamers que aparecerán en la lista. Este joven británico es uno de los pioneros en este tipo de contenidos, situación que lo llevó a realizar giras mundiales alrededor del mundo.

Su canal, DanTDM, recauda unos USD 12 millones y trata exclusivamente de dos videojuegos: Minecraft y Fortnite.

La popularidad de este gamer es tanta que hasta lanzó su propia línea de ropa. Según la revista Forbes, su canal, Markiplier, le produce una ganancia de USD 13 millones.

Ya fue reconocido años anteriores como uno de los youtubers más ricos del mundo gracias a su cuenta para gamers PewDieDie, con la cual recauda -así como Mark Fischbach- unos USD 13 millones.

Este joven de 25 años realiza contenidos un poco más variados, como bromas a familiares y amigos. Sin embargo, los videos más exitosos de su canal son sobre Minecraft. ¿Cuánto gana con esto?: USD 14 millones.

