¿Cuáles son los síntomas del nuevo tipo de hepatitis infantil aguda?

En ese sentido, expresó que la definición de la hepatitis es la inflamación de hígado y puede tener múltiples causas y con un curso autolimitado de entre una y dos semanas, llegando a casos graves en muy poca cantidad.

No obstante, dijo que llama la atención que en los casos de la hepatitis registrada y reportada por varios países no se logró determinar las causas y se tiene una mayor intensidad en cuanto a la gravedad.

“Es habitual que cada cierto tiempo aparezcan virus de orígenes no conocidos. En los 80 y 90, la hepatitis C no era conocida y luego se fue descubriendo. Podría estar vinculada a un virus conocido que por alguna razón está afectando más a la población pediátrica”, aclaró.

¡Atención! Preocupación por hepatitis infantil

El médico también indicó que las hepatitis virales, como la A y la E, se transmiten por falta de higiene, aguas, superficies o alimentos contaminados por el virus, pero hay otros tipos, como la B que se transmiten por relaciones sexuales y la C por transfusiones de sangre.

Sobre el punto, aseguró que se tienen vacunas para las hepatitis A y B, que forman parte del esquema polivalente y resulta importante que los adultos se hagan chequeos para saber los porcentajes de anticuerpos contra los distintos tipos de virus existentes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) había informado el martes pasado que se notificaron unos 228 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido en menos de un mes y otros 50 están bajo investigación.

Síntomas de la hepatitis

El gastroenterólogo detalló que cuando la hepatitis se vuelve manifiesta, aparece la coloración de la piel amarilla y la parte blanca del ojo también se vuelve amarillenta.

De igual manera, especificó que puede haber cambios en la parte digestiva, falta de apetito, náuseas, vómitos y la orina se vuelve más oscura, en tanto que la materia fecal se torna más arcillosa o blanquecina.

El profesional dijo que algunos virus pueden dar diarreas y vómitos, y que ante cualquier signo de aparición es importante recurrir al hospital y estar alertas.

Finalmente, reveló que el nuevo virus está teniendo mucha manifestación gastrointestinal, como diarrea y vómitos, y luego ya va acompañado de los síntomas típicos, como la piel amarillenta.