CSKA de Moscú profundiza la crisis del Real Madrid

Nikola Vlasic, en el minuto 2, tras un grosero error del alemán Tony Kroos, marcó el gol del triunfo del conjunto ruso, que suma 4 puntos, mientras que el Madrid quedó con 3. En el mismo grupo, pero en el Olímpico, la Roma no tuvo piedad y goleó al Viktoria Plzen 5-0, con hat trick de Edin Dzeko y uno de Cengiz Ünder y Justin Kluivert.

show de dybala. Tres goles de Paulo Dybala bastaron a la Juventus para golear en Turín 3-0 al Young Boys suizo. Mientras que en el Old Trafford, Manchester United y el Valencia igualaron 0-0.

En el Grupo E, Benfica logró un triunfo clave en Grecia, 3-2 ante el AEK y en Munich, Bayern y Ajax empataron 1-1.

En el Grupo F, Manchester City triunfó en su visita al Hoffenheim 2-0. Por su parte, en Francia, Lyon y Shakhtar Donestk igualaron 2-2.

Para hoy, a las 12.55 juegan PSG vs. Estrella Roja y Lokomotiv vs. Schalke 04.

A las 15.00, se enfrentan Borussia Dortmud vs. Mónaco, Atl. de Madrid vs. Brujas, PSV Eindhoven vs. Inter de Milán; Tottenham vs. Barcelona, Nápoli vs. Liverpool y Porto vs. Galatasaray.