Critican proceso de selección de defensor

El abogado Rodolfo Aseretto se quejó del proceso por el cual finalmente quedó designada Lorena Segovia al cargo de defensor público. El concursante señaló que los amigos políticos triunfaron y que, en contrapartida, a él no le sumaron puntos clave en el proceso del Consejo de la Magistratura.

“Yo presenté un reclamo por mis puntos al Consejo de la Magistratura. Me faltaban puntos en el primer examen, que sumé 308 puntos, pero mis asesores me dijeron que al menos tenía que tener 390. Reclamé y me dieron 40 para tranquilizarme”, sostuvo.

En cambio, aseguró, en el proceso “habían regalado puntos y recomendados políticos”.

Dijo que tanto en honestidad como en idoneidad superaba a los ternados. “Redacté un total de 27 libros que ninguno de los otros lograron tener”, apuntó.

Todo esto fue comunicado a la Corte Suprema de Justicia antes de la designación final de Lorena Segovia. Aún así, no movieron un dedo, se quejó.