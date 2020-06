Creció fortuna de ex gobernador, pero del hermano no se sabe

El diputado Basilio Bachi Núñez indicó que presentó su declaración jurada a la Contraloría General de la República; sin embargo, el documento aún no figura en la web de la institución. Mientras tanto, su hermano, Óscar Venancio Núñez, ex gobernador de Presidente Hayes y ex diputado nacional, consignó en el año 2013 que cuenta con G. 679 millones más que en el 2008, cuando ingresó a la Gobernación.