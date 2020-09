Creativo emprendimiento de cuarentena

Con un espíritu inquieto y creativo, Jorge López Santander inició en cuarentena su proyecto de reciclaje de muebles. Jorge es de lunes a sábados, funcionario bancario, pero además se recibió de actor en el Taller de Actuación (TIA) y participó en varios cortometrajes y obras de teatro. Acostumbrado a pasar sus días con varias actividades a la vez, las medidas de aislamiento social lo llevaron a quedarse más tiempo en casa y con ello nació su interés por intervenir muebles de la casa. “Empecé en mayo con cosas de palets, fue por los días de ocio por la cuarentena, siempre tuve muchas actividades, salidas, visitas a la casa de mis viejos en el interior, y todo eso con la cuarentena no podía hacer, me tenía que quedar en casa, y mi energía tenía que utilizar en algo. Entonces les pedí prestado a algunos amigos sus herramientas, porque no sabía si ese interés era algo momentáneo”, explica.