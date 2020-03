Creatividad une ficción y realidad en páginas de cómics nacionales

Revista. Nicodemus Espinosa, junto a su hijo Ale, son responsables de El Bachenauta, que acumula 15 números consecutivos; luego de haber salido a luz en el 2017. El título nació al inspirarse en un personaje, que así como los corrientes asuncenos, navega entre los huecos de la descuidada capital. “Los baches no solo están en las calles, están en el Estado, en la cultura, en la moral ciudadana”, alude el autor sobre el nombre del material, que presenta historias y vivencias, con la colaboración de dibujantes, guionistas y escritores.

Coquito. La ausencia de un superhéroe paraguayo fue la premisa que utilizó Vidal González al inspirarse en los héroes internacionales para crear a Coquitoman, el protagonista de una tarea de la facultad que pasó a los cómics. “En Paraguay no teníamos un icono local, me interesó crear ese personaje, ahí lo materializé de esa forma, ya que los grandes superhéroes nacen de las historietas”, señala el guionista, productor y director creativo del proyecto, que junto a la ilustradora Leda Sostoa, acumulan cinco ediciones del material que aborda temas como el cuidado del medioambiente, educación, etc.

Justicia La realidad del día a día en los entornos de Ciudad del Este, inspiró a Rodrigo Núñez a juntar dentro de Pescadores a figuras que se desempeñan como justicieros al cazar a motoasaltantes entre paisajes del distrito esteño; escenarios plasmados en las páginas del cómic a través de fotografías de calles y barrios locales. “Los personajes surgieron de personas de la vida real, trata sobre la realidad, no poseen ningún poder especial, se propusieron a hacer algo que otros no se animaban”, describe el autor de la historieta que posee tres ediciones publicadas, en las que mezcla el castellano y guaraní en los diálogos.

Historia. “Cómo sería si lo hago yo”, imaginó en una ocasión Mathias Maciel, un joven de Encarnación, quien junto a Nicolás Cantero, fundaron Zet Studios, el sello detrás de Corazón Incorrupto y Nóctologos. “Llegó a mí el cómic Epopeya, de Javier Viveros, fue cuando tuve la oportunidad de mezclar mis gustos por la historia y los cómics, y bajo un toque personal y local, nació el relato sobre San Roque González”, detalla el autor sobre el primer título, mientras que el otro, presenta la batalla, bajo una noche eterna, entre valerosas personas que enfrentan a terribles criaturas.

Mito. Inmerso en un universo multiplataforma, Sombras de Payé, idea nacida como un videojuego, lleva dos historietas lanzadas en Pilar (Ñeembucú), bajo el sello de Gas letal entertainment, de Gabriel y Emilio Aceval. “Los personajes surgen con el guión original del proyecto pensado para ser un videojuego de horror con temáticas de mitología local”, detalla uno de los autores sobre el título, que presenta en cada edición una historia sobre leyendas guaraníes, como la primera entrega sobre el Pombero.

Crear. Ya sea con la “latente intención de elaborar una historieta”, que poseen los dibujantes como Nicodemus, al igual que la inédita creación de un superhéroe local hasta entonces inexistente, como el caso de Vidal González, o bajo la inspiración de otros cómics desafiarse a crear uno, como lo hicieron Rodrigo Núñez y Mathias Maciel; todas ellas poseen detrás suyo “la necesidad de producir y contar historias”, como lo define Emilio Aceval, de Gas letal entertainment de Pilar.

Una necesidad que no se limita a entretener -resultado palpable de la colaboración de varios talentos, como refiere Espinosa- sino contribuir con la promoción de la cultura al “hacer llegar al público historias de mitos y tradiciones”, como lo hace Aceval; promover una vivencia que genera “un sentido de pertenencia, de sentirse identificado con la historia”, como plantea Núñez. Al igual que “ponerse en el lugar del personaje, ejercer valores como empatía y explotar la creatividad”, como destaca González; una experiencia transformadora que se constituye, según señala Maciel, como “el primer paso que puede dar un joven para leer, para que le guste la lectura”.