Con respecto a las 3 muertes, la cartera sanitaria precisa que se trata de dos mujeres y un hombre, todos los mayores de 60 años de edad y dos de ellos no estaban vacunadas contra el virus y uno sí. Provenían de Caaguazú, Guairá y Boquerón.

Con esto, la cantidad de muertes por Covid-19 en el país llega a 16.363.

A la fecha, hay 85 personas internadas con cuadros de la enfermedad y 33 de ellas están en una Unidad de Terapia Intensiva. De este último grupo, 22 no están vacunados, 10 tienen el esquema de vacunación incompleto y 1 tiene el esquema completo.

En contrapartida, Salud Pública reportó 38 nuevas recuperaciones de pacientes, con lo cual ya son 445.378 las personas que superaron al virus en el país.

El ministro de Salud Pública, Julio Borba, anunció este lunes que la cartera estatal irá "en la búsqueda" de las personas que aún no se vacunaron contra el coronavirus.

“No a las terapias, vacunate por tus padres, por tus nietos, por tu futuro, vacunate Paraguay”, manifestó el ministro, durante un acto por el inicio de la vacunación en los colegios.

“Si la gente no viene, nosotros iremos en la búsqueda de ellos, iremos a sus casas, escuelas, lugares de trabajo, derribaremos las excusas de 'no tengo tiempo', 'no tengo quien me lleve'”, agregó.