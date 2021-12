Covid-19: Salud prevé iniciar en enero la vacunación en niños

La presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría dice que no tiene dudas acerca de la efectividad de las vacunas en niños.

Indicó que están cumpliendo con todos los procesos para la inoculación de la franja etaria comprendida entre los 5 y 11 años. “El primer paso fue el debate y la discusión sobre las evidencias científicas”, refirió con relación al uso de las vacunas.

En ese sentido, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) autorizó recientemente el uso de las vacunas CoronaVac en niños. A esta plataforma se suman las dosis de Pfizer, que ya contaba con aprobación con anterioridad.

El Ministerio de Salud ahora trabaja en la compra de biológicos y se prevé el arribo de unas 500.000 vacunas en los primeros días de enero, que serán destinadas a la población, según destacó Castro. Al respecto, agregó que solo falta cumplir con trámites administrativos.

Sin embargo, el director del PAI prefirió no precisar la fecha de arranque de esta campaña de vacunación sin no haber concretado totalmente la llegada de las dosis. No obstante, insistió en que el objetivo es completar el esquema de vacunación antes del inicio de las clases.

“Por ahora, la prioridad es vacunar a niños en actividad escolar, de 5 a 11 años”, indicó al tiempo de explicar que están analizando las evidencias con relación a los resultados en edades más bajas.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) tiene como meta volver a las clases presenciales en el 2022, tras casi dos años de tener un sistema híbrido, entre virtual y semipresencial.