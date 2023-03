Fernando Alonso es el mejor en los libres

El bicampeón de la Fórmula 1, el español Fernando Alonso, realizó el mejor tiempo en los entrenamientos libres del GP de Bahréin, por delante del vigente campeón mundial Max Verstappen y Pérez.

Hoy se realizan los entrenamientos libres, donde se espera que el piloto de Aston Martin repita lo hecho en los libres, pero los de Red Bull no darán tregua. El domingo al mediodía será la carrera.



Los campeones del mundo convocan

Lionel Scaloni convocó a los campeones del mundo para la selección argentina, en una lista donde incluyó algunas novedades para la fecha FIFA de marzo.

Lautaro Blanco y Emiliano Buendía y juveniles como Alejandro Garnacho, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni son algunos de los nombres destacados, de quienes no participaron en Qatar 2022.



A Dybala le debe € 3 millones la Juventus

El argentino Paulo Dybala, actual jugador de la Roma, aseguró en una declaración ante la Guardia de Finanzas italiana en el marco de la conocida como Investigación Prisma sobre Juventus Turín, su ex equipo, que este todavía le debe cerca de tres millones de euros. “No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo, pero sé muy bien que la Juve todavía me debe dinero”, dijo Dybala.