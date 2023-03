Broli toma el mando interino en Uruguay

Uruguay designó a Marcelo Broli, técnico de la Sub 20, como entrenador interino de la selección mayor en los dos amistosos que disputará ante Corea del Sur y Japón en la fecha FIFA de marzo. Así lo anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en una publicación en su cuenta de Twitter, donde informó que la Celeste jugará el 24 y el 28 con Broli como director técnico interino, ya que Diego Alonso finalizó su contrato luego de Qatar 2022 y por el momento la AUF no informó quién ocupará ese cargo.

"En estos días se definirá la conformación del staff (equipo) que trabajará con Broli en Asia, iniciando un nuevo proceso mundialista", acota la publicación, acompañada de una foto del entrenador de la Selección Sub 20 de Uruguay, equipo que alcanzó el segundo puesto del Sudamericano Sub 20 disputado en Colombia semanas atrás.



Primera pulseada entre el Barca y el Real

Barcelona y Real Madrid disputan hoy desde las 17:00 la primera semifinal de la Copa del Rey 2023. El compromiso será en el Santiago Bernabeu de la capital española.

En la ronda anterior, el Barcelona dejó en el camino a Real Sociedad con victoria por 1 a 0, mientras que el Real triunfó en el clásico capitalino ante el Atlético de Madrid por el marcador de 3 a 1.

"El Madrid sigue siendo el favorito porque es el campeón de Liga y de Champions. Es un rival muy difícil y llegan en un buen momento", afirmó el entrenador del Barcelona, Xavi, en la rueda de prensa.

Aunque el Barça afronta el encuentro tras caer eliminado en la Europa League y perder contra el Almería en Liga, Xavi cree que "es otra competición, no tiene nada que ver con los últimos partidos. En esta competición estamos muy bien".



Mou es sancionado por increpar al juez

El portugués José Mourinho, entrenador del Roma, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión y una multa de 10.000 euros, después de que el entrenador del Roma fuera expulsado en el partido que su equipo perdió contra el Cremonese (2-1).

El juez deportivo ha considerado que el técnico "contestó de manera vehemente y con una actitud provocativa una decisión arbitral", tras un encontronazo con el cuarto árbitro al comienzo de la segunda mitad.

"Tengo que saber si puedo hacer algo desde el punto de vista legal, porque el árbitro me expulsa porque el cuarto árbitro le ha dicho que lo haga. Lamentablemente el cuarto no ha tenido la honestidad de decirle a su compañero lo que me ha dicho, el modo en el que me lo ha dicho y el modo en el que me ha tratado”, explicó Mourinho tras conocer su sanción.