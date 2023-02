PSG se recupera, pero Neymar sufre lesión

París Saint Germain venció al Lille por 4 a 3 en un gran partido, con un gol de Lionel Messi de tiro libre para darle la victoria a su club, puntero de la liga francesa con 57 puntos, seguido de Marsella con 52. Sin embargo, la mala noticia es que el PSG perdió a Neymar, lesionado en el tobillo derecho a menos de tres semanas del partido de vuelta de Champions contra el Bayern. ”Neymar, que sufrió un esguince de tobillo durante el partido contra el Lille, se sometió a una resonancia magnética. Esta no revela fractura alguna. Se realizará una nueva valoración del ligamento dentro de cuarenta y ocho horas”, informó el club.



El Monterrey vence y mantiene la punta

El Monterrey del paraguayo Celso Ortiz, quien jugó todo el partido, derrotó 2 a 1 al Necaxa y sigue conservando la punta del Clausura mexicano. Este fin de semana triunfó gracias a los goles de Rogelio Funes Mori y Germán Berterame, este último cuando iban dos minutos de descuento sobre los 90. Antes había empatado transitoriamente Édgar Méndez, de penal.De esta manera, el Monterrey logró su séptima victoria consecutiva y se afianzó como líder con 21 puntos. El Necaxa sufrió su quinta derrota en el torneo y se quedó con siete puntos. En otros partidos, el Santos le sacó el empate 1-1 al Atlético San Luis; Guadalajara derrotó a domicilio 1-2 al Pumas; Tigres hizo lo mismo por 0-1 sobre el Atlas. Cruz Azul–Atlas y Santos–Toluca regularizarán esta semana.





Roma no falla y sigue en el tercer puesto

Aunque jugó sin algunos de sus habituales titulares en el ataque, como Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini y Tammy Abraham, Roma venció ayer al Hellas Verona por 1-0. Fue gracias al estreno goleador de Ola Solbakken, quien suplió perfectamente la ausencia de su primera línea de ataque ayer. De esta forma, Roma suma 44 puntos, los mismos que el Milan, en el tercer lugar de la tabla liderada por Nápoli con 62, seguido de Inter de Milán con 47.Ayer también, Juventus metió su tercera victoria seguida (0-2 sobre Spezia) y se aupó al séptimo puesto, acechante otra vez de los puestos europeos tras su dura sanción.



Unión Berlín empata y Bayern agradece

De haber ganado, el Unión Berlín hubiera sobrepasado al Bayern Múnich y se hubiera quedado solitariamente en la punta de la Bundesliga. Pero solo pudo sacar un empate a cero en casa ante el colista Schalke, por la fecha 21. Bayern tiene 43 unidades, los mismos que el Unión Berlín, pero con una diferencia general de goles de +40, que lo ayuda a conservar el primer puesto en la clasificación. El gigante bávaro tuvo un revés este fin de semana en la cancha del Borussia Mönchengladbach, donde cayó por 3 a 2, y su lugar solitario en la cima de la tabla había quedado a merced de la victoria del Unión Berlín, cosa que no sucedió. En la próxima fecha, el Bayern y el Unión Berlín chocan entre sí en el Allianz Arena de Múnich, en el compromiso estelar de la fecha 22.