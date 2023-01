Liga rusa

Pulpito juega en el Spartak en amistoso

Alexis Duarte, ex Cerro Porteño, sumó sus primeros minutos en su nuevo equipo el Spartak de Moscú. El zaguero paraguayo fue titular en uno de los amistosos ante el Botev Plovdiv de Bulgaria en el estadio Jebel Ali Centre of Excellence de Dubái.El próximo amistoso del Spartak será el 2 de febrero ante el Rostov, mientras que el 6 del mismo mes enfrentará al Krasnodar y el viernes 10 al PFC Sochi.El primer partido oficial será recién el 22 de febrero ante el Lokomotiv Moscú por la Copa de Rusia, mientras que el campeonato se reanudará el 4 de marzo ante el Ural. El Spartak se encuentra segundo en la Liga rusa con 36 puntos en la tabla de posiciones en 17 partidos jugados, seis puntos menos que el líder el Zenit que tiene 42 unidades.



Liga argentina

Sosa, oficialmente, ya es de Talleres

El extremo paraguayo Ramón Sosa, como se venía anunciando, seguirá su carrera en Talleres de Córdoba, club que lo presentó oficialmente en su redes sociales. Sosa firmó hasta diciembre del 2026.El 50% del pase del jugador, quien tuvo una buena campaña con Gimnasia y Esgrima, vale 2.5 millones de dólares, que es lo que pusieron en la mesa los cordobeses para tenerlo. El otro 50% de los derechos económicos le pertenecería a Olimpia, aunque su representante Daniel Campos aseguró a 1080 AM que el que tiene 30% es Tembetary y no el Franjeado. El técnico Javier Gandolfi lo tiene a disposición, pero no para el inicio de este campeonato que para Talleres es hoy, cuando enfrente a Independiente a las 19:15.



Francia

Neymar declarará en caso de joyas

El delantero de la selección brasileña y del París Saint Germain francés será llamado a declarar como testigo en el marco de un caso que investiga la compra de joyas de presunto origen ilegal, informó la Policía de Brasilia. El nombre de Neymar figura en una factura como comprador de unas joyas de aparente origen ilícito que supuestamente le vendió Eduardo Rodrigues Silva. El caso investiga a una red dedicada a los préstamos ilegales, el lavado de dinero y el comercio ilegal de joyas y piedras preciosas que operaba en un casino clandestino. El comisario Fernando Cocito dijo en una rueda de prensa que la Policía quiere oír a Neymar, en condición de testigo, para saber “primero, si realmente recibió esas joyas, si él las tiene y cuáles fueron los valores pagados”.