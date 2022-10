Sin acuerdo: Romero deja el Cruz Azul





Se ha confirmado que Ángel Romero no seguirá en Cruz Azul al no llegar a un acuerdo de renovación de contrato con el club cementero, tras un año defendiendo sus colores. Aunque en principio hubo intención de ambas partes por extender el vínculo, sobre todo después de ganar la Supercopa MX ante Atlas, finalmente, las pláticas no prosperaron.

Romero llegó al club para el Clausura 2021 como agente libre, tras desvincularse San Lorenzo de Almagro y firmó por solo un año con el conjunto cementero.

Trascendió además que Boca Juniors, vigente campeón de Argentina, desea llevarlo y reunirlo con su hermano gemelo Óscar.

Por otra parte, el Cruz Azul apunta a Ramiro Carrera, del Atlético Tucumán y este ocuparía la plaza de extranjero que ha dejado Romero.











El Tata presenta la prelista mundialista



Ayer, en las instalaciones de la Casa del Fútbol en Toluca, el entrenador de la selección de México, GerardoMartino, reveló la prelista de jugadores de cara al Mundial de Qatar 2022.

A menos de un mes para el comienzo del certamen, el DT hizo público a los 31 convocados que estarán disputando los dos partidos amistosos de preparación. La nómina fue revelada acompañado por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa Plazas y el director de Selecciones Nacionales masculina, Jaime Ordiales, el Tata develó mediante un video cuales serían los 31 jugadores que estarán en España disputando dos encuentros ante Irak el 9 de noviembre y el último duelo de preparación ante la selección de Suecia, el 16 de noviembre.



Qatar elimina prueba PCR para el Mundial



Los turistas y aficionados que vayan a asistir al Mundial de Fútbol 2022 ya no tendrán que presentar una prueba PCR negativa o un test de antígenos a su llegada al país a Qatar, aunque sí deberán estar vacunados, informó este miércoles el Ministerio de Salud catarí. Asimismo, apuntó que los ciudadanos, residentes y visitantes en Qatar tendrán que cumplir con “las medidas preventivas básicas para reducir el riesgo de infección”, que consisten en tener la pauta completa de vacunación, lavarse bien las manos, someterse a pruebas en caso de que aparezcan síntomas de Covid. Esta nueva decisión revoca la tomada a finales de setiembre, que estipulaba que los asistentes al Mundial, en noviembre, tenían que presentar antes de entrar a Qatar una prueba PCR negativa emitida en su país de salida.