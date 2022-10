Barcelona no pierde pisada al Real Madrid

El escolta del Real Madrid, Barcelona, se impuso ayer 3-0 sobre el Villarreal con un doblete de Robert Lewandowski y otro de Ansu Fati, por la jornada 10 de la Liga española.Lewandowski abrió el marcador con dos zarpazos casi consecutivos (a los 31’ y 35’), antes de que Ansu Fati hiciera el 3-0 (39’) para cerrar el juego en menos de diez minutos y, de esta forma, evitar que el Real Madrid se le escape.El azulgrana se mantiene a tres puntos del Real Madrid, mientras el Villarreal se aleja de los puestos europeos al ocupar desde esta semana el puesto número nueve. Real recibe mañana al Sevilla a las 16:00.



Analizan entrada en la Liga de Naciones

La Conmebol y la UEFA se encuentran analizando la posibilidad de que equipos sudamericanos puedan participar en la Liga de Naciones, torneo nacido en 2018 para mantener el tono de competición de las selecciones europeas. Según aseguró ayer en Buenos Aires el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hay bastantes detalles por concretar, principalmente respecto a cuál sería el criterio para clasificar al torneo en medio de un calendario de competiciones ya complicado. "Tenemos Copa América, Eliminatorias (del Mundial) y debemos decidir si una de estas dos competiciones darían ránking para jugar la Nations League o si sería atractiva una Nations League sudamericana para clasificar equipos. Estamos en ese estudio por nuestro lado", indicó Domínguez.



CR7 no formará parte de la convocatoria

Después de que Cristiano Ronaldo se fuera a vestuarios antes del final del partido contra el Tottenham y de que, según el Daily Mail, se negara a entrar al terreno de juego en los minutos finales, el delantero de 37 años no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado ante Chelsea por Premier League. “El resto del equipo está plenamente centrado en la preparación para el partido”, afirmó el club en un comunicado.Erik Ten Hag dijo, tras el partido, que contaría con el apoyo de la directiva del club en su decisión de dejar fuera a Ronaldo para el partido en Londres ante el Chelsea.



Para Valdano, Pep es el “más influyente”

El ex futbolista y entrenador argentino Jorge Valdano aseguró que Josep Guardiola, actual técnico del Manchester City, "es el entrenador más influyente en la historia del fútbol" ya que sus metodologías "son imitadas permanentemente".Esta declaración la hizo Valdano en el marco del I Congreso de Economía Circular celebrado en Murcia, España. Valdano reconoció la "enorme pasión" con la que trabaja Guardiola, que, según el argentino, proviene del "amor a la tarea, el amor al fútbol y el amor al club en el que trabaja". Por otro lado, también ha alabado el estilo de Johan Cruyff, que instauró cuando llegó al club catalán, cuyo éxito radicó en "un conjunto de valores sagrados e imprescindibles" que fueron asumidos por todos los integrantes del Barcelona de España.