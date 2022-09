Desaparece reporte sobre lesión de Alves

El Pumas de México anunció ayer la lesión del futbolista brasileño Dani Alves, quien finalmente le restó importancia a la dolencia. En un breve comunicado publicado en la red social Twitter, los Pumas anunciaron que Dani Alves presenta “lesión de ligamento colateral medial de la rodilla derecha”. En ese escueto reporte médico, los Pumas añadieron que la situación de Dani Alves está “en estudio”, pero sin precisar el tiempo de recuperación del jugador brasileño que no viajó con el equipo para el partido del viernes ante los 'Bravos' de Juárez en la última jornada de la fase regular del torneo. Sin embargo, luego de la indagación de periodistas brasileños, el reporte médico de Dani Alves desapareció de la cuenta oficial de las redes sociales de los Pumas.



Gimnasia empata y se aleja de la cima

En el arranque de la fecha 22 de la Liga Profesional de Argentina, Gimnasia y Esgrima de La Plata no pudo pasar del empate (1-1) contra Barracas Central, y se frenó por tercera fecha consecutiva en la lucha por el título, rezagado ahora en el quinto puesto.En el conjunto platense fue titular Ramón Sosa (foto), quien se marchó cambiado en el minuto 88. A su vez, en el conjunto local estuvo hasta el 90’ el delantero Cristian Colmán. Neri Bandiera abrió para Barracas a los 28’, y el empate de los visitantes lo hizo a los 71’ Alexis Domínguez. Por ahora, lidera Atlético Tucumán con 41 puntos, seguido de Boca Juniors con 39.



Sin público visitante en derbi de Turquía

Los clásicos entre los tres grandes equipos de fútbol de Estambul, el Galatasaray, el Fenerbahçe y el Besiktas, se jugarán sin público del equipo visitante, una medida anunciada ayer por las autoridades de Turquía.La decisión se ha tomado “por petición de los propios clubes”, cuyos dirigentes pidieron esta medida en una reunión con las autoridades a inicios de agosto, aseguró en un comunicado la oficina del Gobernador de Estambul. La prohibición solo se refiere a los partidos entre esos tres clubes, y no afecta a los otros dos equipos de la ciudad, el Basaksehir, que ganó la Superliga turca en 2020, pero que apenas tiene seguidores, y el Istanbulspor, que este año vuelve a la Primera División tras casi dos décadas en categorías inferiores.