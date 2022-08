Fútbol femenino

Ameliano tumba al 12 en inicio de la ronda

En el inicio de la décima fecha del Torneo Clausura de Fútbol Femenino de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), el Sportivo Ameliano derroto 2-0 al 12 de Octubre de Itauguá.





Los goles para las dirigidas por Berta Nelly Jara fueron de Juana González a los 16 minutos y Rosana Alegre a los 55 minutos del juego.

Hoy prosigue la ronda donde Sol de América recibirá a Tacuary desde las 10:00 en la ciudad de Villa Elisa y General Caballero JLM se medirá ante Nacional/Humaitá desde las 10:00 en Ciudad del Este.

Mañana: Parque Guasu (09:30): Guaraní vs. Guaireña y Resistencia vs. Olimpia y en el R. I. 3 Corrales (10:00): Gral. vs. Nacional.