Juegos Bolivarianos

La Selección Nacional tiene la hoja de ruta

Cada vez falta menos para que Paraguay compita en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, en Colombia. La APF ya se conoce la hoja de ruta para las selecciones que representarán a la tricolor.

Son tres las selecciones que están invitadas a esta competencia (Fútbol Masculino Sub 17, Fútbol Femenino Sub 20 y Futsal FIFA Masculino), y ellas cuentan con calendarios confirmados. En Futsal FIFA (foto), Paraguay medirá mañana a República Dominicana, en el coliseo La Feria (16:30), conforma el grupo con El Salvador y Panamá, Venezuela y el anfitrión. Las Albirrojas debutarán el domingo ante Venezuela (16:00) y Sub 20 Masculina el sábado 2 de junio ante Colombia.



Transchaco Rally

Touring dio a conocer precio de entradas

La matriz del automovilismo de nuestro país, el Touring y Automóvil Club Paraguayo, reveló el precio de las entradas para la fecha de clasificación del Rally del Chaco.

Dicha actividad ordenará el orden de las salidas para la Etapa 1. Las pruebas se realizarán el próximo domingo 3 de julio, en el autódromo Rubén Dumot en la ciudad de Capiatá. “¡¡Preparate para la gran fiesta del automovilismo deportivo nacional!!”, fue el posteo el TACPy en sus redes sociales. El precio de los tiques para las zonas de Generales tienen un costo de G. 60.000, mientras que los tiques para Boxes, en las que compartirán y estarán muy cerca de los pilotos, tienen un valor de G. 140.000.