Nacional

Ibarrola: “Terminamos cediendo dos puntos”

Wilson Ibarrola, el lateral izquierdo de Nacional, en charla con radio Monumental 1080 AM, en la Sobremesa de FALG, realizó el análisis del empate 2-2 de su equipo ante Ameliano, por la fecha 19. “Hacemos mea culpa, terminamos cediendo dos puntos en los últimos minutos de partidos. Ya nos estamos enfocando en el próximo rival, Olimpia. La idea es sumar la mayor cantidad de puntos en lo que queda el torneo”, expresó Ibarrola. Recordemos que la Academia ganaba 2-0 hasta el minuto 89 y su rival llegó a la paridad en los minutos finales. “Volví a tomar confianza, estoy bien físicamente y me ayuda la seguidilla de partidos para tomar ritmo”, dijo Ibarrola al final de la nota.





Ameliano

García dio crédito del empate a sus jugadores

“El empate fue gracias a la aptitud del equipo. En la primera mitad no pudimos elaborar el juego que queríamos”, señaló el entrenador de Ameliano en charla con la Sobremesa de FALG.

García además destacó que “creo que no fue un lindo partido el que realizamos, estábamos con la necesidad de ganar y eso nos jugó en contra para recibir los goles del rival (0-2)”, expresó el DT.

El adiestrador fue consultado sobre las posibles incorporaciones y también sobre los jugadores que no continuarán en el Clausura y señaló: “Nuestra idea es conseguir un jugador en cada línea. Aún no pudimos elaborar la lista de los jugadores que ya no continuarán en la institución”.



General Caballero JLM

Franco Costa es nuevo jugador del Rojo

Julio Aldama, titular de General Caballero de Juan León Malllorquín, confirmó ayer que el mediocampista Franco Costa tiene todo acordado para ser refuerzo del Rojo para el segundo torneo del año.

“Sí, Franco Costa, es un refuerzo confirmado, él se suma a mitad de semana (miércoles) con la plantilla principal. Es un jugador muy interesante”, señaló Aldama. El equipo del Este del país experimentó una leve mejoría en el torneo; de sus dos últimas presentaciones ganó una y empató la otra. “Estos últimos partidos vamos a tratar de sacar algunos puntos y arrancar con todo el torneo Clausura”, dijo Aldama. Mañana medirá (18:30) a Cerro Porteño en La Nueva Olla.