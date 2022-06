Club de Enciso debutará contra el de Almirón

El Brighton, nuevo club de Julio Enciso (foto), será rival del Newcastle de Miguel Almirón en la primera fecha de la Liga Premier, el próximo13 de agosto, cuando comience el torneo. Ayer fue dado a conocer el fixture y los paraguayos, en el caso de que ambos sean tenidos en cuenta, se enfrentarán de entrada en un torneo que, con Braian Ojeda en el Nottingham Forest que arrancará contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo, tiene tres representantes paraguayos.Sin embargo, y según reportes de la prensa inglesa, todavía Enciso debe convencer de quedarse en el primer equipo al entrenador Graham Potter cuando empiece la temporada a fin de mes. Una opción que se maneja es que pueda ser cedido a un equipo del Championship, la segunda división, a fin de tomar ritmo.



Castillo quiere agarrar ritmo en el León

El lateral derecho Byron Castillo aseguró que León de México, su nuevo club, le ayudará a mantener el nivel para hacer parte de la selección ecuatoriana que jugará el Mundial de Qatar y estar más cerca de Europa. “Depende cómo me vaya en el campo de juego. También quiero jugar el Mundial, tengo fe de lo que está pasando”, explicó en su presentación como nuevo refuerzo del club mexicano.El seleccionado Castillo fue protagonista del caso por el que la Federación de Chile denunció a la de Ecuador ante la FIFA con el objetivo de ganar en los escritorios su entrada a la Copa del Mundo de Qatar, pero la Roja no pudo conseguirlo.



La UEFA pide revisar las cuentas del PSG

París Saint-Germain recibió de la UEFA una solicitud de información sobre sus cuentas enviada por los expertos en el juego limpio financiero, informó este jueves el diario L'Equipe.La Instancia de Control Financiero de los Clubes (ICFC) envió hace varias semanas una petición formal de información adicional tras haber examinado sus cuentas, igual que las de las demás entidades. El club, que perdió 224,3 millones de euros durante la temporada 2020-21, señaló que envió la información solicitada y que no existe ningún procedimiento abierto en su contra.