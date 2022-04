Vélez cae ante Nacional y Florentín ve la roja

Vélez Sarsfield no pudo de local contra Nacional de Montevideo, en juego por el Grupo C que perdió por 1-2, jugando con diez hombres desde el minuto 18 a causa de la expulsión del volante paraguayo José Florentín. Tan solo tres minutos después de la apertura en el marcador por parte de los locales, Florentín vio la roja por jugada brusca contra el arquero rival. Un doblete del argentino Emanuel Giglioti (31’ y 75’) dio vuelta el marcador para la visita.En otro juego del grupo, Estudiantes se hizo con la punta (7 puntos) luego de ganarle a Bragantino por 2-0.Por el Grupo A, Depotivo Táchira venció 1-2 a domicilio al Independiente Petrolero.



Ramos quiere dar todavía mucho

Con una lesión en el gemelo que lo tuvo a maltraer el último mes y medio, el defensa español Sergio Ramos no pudo mostrar su mejor nivel en el PSG, al que no pudo dar una mano en la Liga de Campeones. En una entrevista a PSG TV, el ex jugador del Real Madrid se mostró confiado respecto a la próxima temporada. “Al final he pasado pocas horas en el terreno de juego con la camiseta del PSG y mi máxima plenitud a nivel futbolístico no se ha producido. Tengo ganas de volver a jugar y demostrar todo el fútbol que me queda con mi nuevo equipo. Es la máxima alegría que puede tener cuando está en plenitud total y en disposición de ayudar al equipo”, destacó Ramos, de quien el club francés no sabe si desprenderse o no antes de que finalice su contrato en un año.



Radamel Falcao renovará con Rayo Vallecano

El delantero colombiano Radamel Falcao, quien aun tiene contrato con el Rayo Vallecano hasta final de temporada, firmará en los próximos días su renovación con el club madrileño por una temporada más, hasta 2023, según informaron fuentes de la directivaNo habrá obstáculos para firmar la prolongación del contrato debido a la buena predisposición de ambas partes. Falcao, de 36 años, fichó por el Rayo el 4 de septiembre de 2021. Las lesiones han impedido al colombiano (foto) tener continuidad y en lo que va de temporada lleva disputados veinte partidos oficiales, ocho como titular, y ha marcado cinco goles en 769 minutos de juego.