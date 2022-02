Ligue 1

Pochettino defiende a Messi: “Es el mejor”

El técnico argentino del París SG, Mauricio Pochettino defendió ayer a Lionel Messi, quien fue duramente criticado luego de su decepcionante partido y su penal fallado ante el Real Madrid el martes pasado (1-0) en Liga de Campeones. ”Leo Messi es el mejor jugador del mundo”, dijo Pochettino en conferencia de prensa. Y ahondó: “Él es el fútbol. Si tú quieres explicar a alguien qué es el fútbol, tu le respondes: ‘Es Leo Messi’”.El entrenador argentino insistió disiento con las críticas: “Estoy contento de su implicación, estuvo muy bien contra el Madrid. Una de las razones por las que el equipo jugó bien es su capacidad para leer el juego”.



Qatar 2022

Kun Agüero acompañará a la Albiceleste

Sergio Kun Agüero habló de varias cosas en una entrevista con el diario deportivo Olé, entre ellas de la posibilidad de viajar a Qatar con la selección argentina para la que jugó hasta hace poco, hasta que una arritmia lo obligó a abandonar el fútbol profesional. “Al Mundial voy a ir. No está hablado, estamos viendo para tener una reunión en esta semana. La verdad es que yo quiero estar”, aseguró. ”Sí, hablé con Leo Scaloni. No tengo ningún problema y creo que no se va a enojar si lo digo, está todo bien. Él me llamó, los chicos mismos también, (Claudio) Chiqui Tapia también. Es intentar darle una vuelta a ver que se puede hacer. También es muy reciente”, dijo el ex jugador.



Premier League

Bielsa no encuentra excusa por la campaña

Después de que, en su primera temporada en su vuelta a la Primera División tras 16 años, el Leeds United finalizara meritoriamente noveno, la posición 15 en la que se encuentra este año pone al club en la órbita del descenso, y a su entrenador Marcelo Bielsa con poco margen para justificar la mala campaña.La permanencia es “una obligación”, sentenció Bielsa ayer. “Las lesiones no justifican la temporada que estamos teniendo”, añadió el técnico de 66 años, llegado al Leeds en 2018, quien no quiso pronunciarse sobre si esta es su última temporada al frente del equipo. Leeds recibe mañana al Manchester United. Está solo 6 puntos por arriba del descenso.