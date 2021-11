González es el único en semis de México

De los futbolistas paraguayos que disputaron los cuartos de final del Apertura mexicano, el único sobreviviente en la siguiente ronda es el centrodelantero de Tigres, Carlos González, cuyo equipo eliminó a Santos Laguna. Tigres ganó 1 a 0 (Carlos Salcedo) el fin de semana, empatando 2 a 2 en el global, pero pasó de ronda por mejor colocación en la temporada regular. El delantero de la Selección ingresó al minuto 60 en reemplazo de Rafael Carioca.También en juego del domingo, Puebla, de Antony Silva, se quedó fuera luego de perder 2-0 de visita contra León, al que había derrotado de local por 2-1, por lo que la diferencia de gol lo sacó del torneo. Dos goles de Ángel Mena (25’ y 80’), el segundo de penal, dieron la victoria a los de León. Las semifinales del Apertura enfrentarán a Tigres-León y Atlas vs. Pumas.



Pájaro Benítez es campeón con Alianza Lima

El paraguayo Édgar Benítez se consagró campeón del fútbol peruano con el Alianza Lima, uno de los equipos más populares del Perú. En la final del Campeonato Descentralizado superó tras dos partidos al Sporting Cristal, el primero de ellos ganado 1 a 0 y el segundo empatando a cero para dejar la corona peruana en el club que descendió dramáticamente hace un año y que luego apeló a la justicia deportiva para lograr su regreso a Primera División. “Se ganó la fase dos y eso nos dio la posibilidad de jugar la final y lograr este título con Alianza Lima. Muy contento porque me tocó jugar los partidos de titular”, expresó el delantero paraguayo a 1080 AM en el programa Fútbol a lo Grande. El veterano ex Guaraní Hernán Barcos fue otro de los destacados de la campaña de Alianza Lima.



Renato Gaúcho deja de ser el DT del Fla

Flamengo anunció la salida del entrenador Renato Portaluppi, más conocido como Renato Gaúcho, después de que el equipo carioca perdiera la final brasileña de la Copa Libertadores 2021 con el Palmeiras el sábado en Montevideo. “Flamengo informa de que, después de una conversación entre las partes, el técnico Renato Gaúcho no comanda más el equipo principal”, indicó el Mengão en un mensaje en Twitter. Renato es el único brasileño en alzar la Libertadores como jugador (1983) y entrenador (2017), ambos con el Gremio de Porto Alegre. En los 38 partidos como entrenador del club más popular del Brasil, Portaluppi registró 25 victorias, ocho empates y 5 derrotas, para un desempeño del 72%. En esos juegos, sus dirigidos marcaron 88 goles y recibieron 32. También ganó la Libertadores 2019.