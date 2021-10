Tenis

Schwartzman avanza en torneo de Viena

El argentino Diego Schwartzman, número 16 mundial y subcampeón el pasado fin de semana en Amberes, se clasificó para la segunda ronda en el torneo de tenis de Viena, superando al italiano Fabio Fognini por 6-2 y 7-5.

Schwartzman jugará en la siguiente etapa contra el francés Gael Monfils, que se impuso al italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (7/2) y 6-4.

El hombre que ganó a Schwartzman en la final de Amberes, el italiano Jannik Sinner, arrancó también con triunfo en Viena, en su caso por 6-4 y 6-2 sobre el estadounidense Reilly Opelka.



Básquet

Los Lakers triunfan sin LeBron James

Sin LeBron James, Los Angeles Lakers ganaron este martes un feroz duelo en la prórroga ante los San Antonio Spurs, mientras el serbio Nikola Jokic, vigente MVP de la NBA, se retiró lesionado en la derrota de los Denver Nuggets ante los Utah Jazz.

En San Antonio, los Lakers batieron 125-121 a los Spurs apoyados en sus dos estrellas disponibles Davis que sumó 35 puntos, 17 rebotes y 4 tapones y Westbrook otros 33 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias para compensar la baja de LeBron.







Futsal

Fecha 4 y 5 en el Clausura de la Prémium

Hoy se pone en marcha una ronda más del torneo Clausura de la Liga Prémium de futsal FIFA.

Por el Grupo A en la fecha 4 en el Polideportivo de Villa Hayes desde las 21:00, Villa Hayes mide a Star’s Club. Mañana prosigue la serie con los duelos: Cerro vs. Colonial (20:00 en Sol) y La Furia vs. Recoleta (20:00 en Villeta). En el Grupo B por la fecha 5: Resistencia vs. Ysaty (Resistencia, 20:00) y Olimpia vs. Afemec (ODD, 20:00). Cierran el sábado 29: Santa María vs. Santaní (12:15 en el COP).