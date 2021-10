América de los paraguayos está en cuartos

Las Águilas del América, que ganaron el fin de semana 1-0 a los Tigres UANL, se mantienen como líderes del Apertura del fútbol mexicano en el que están clasificadas a los cuartos de final de antemano. Después de 15 jornadas, el América del entrenador argentino Santiago Solari y de los paraguayos Bruno Valdez y Richard Sánchez suma 10 victorias, cuatro empates, una derrota y 34 puntos, ocho más que el Atlas de otro entrenador argentino, Diego Cocca, segundo lugar de la tabla. Tigres del compatriota Carlos González marcha cuarto en la tabla de posiciones.





No se vacuna y hay polémica en Alemania

El internacional alemán Joshua Kimmich, del Bayern Münich, no se vacunó aún contra el coronavirus y explicó públicamente que no lo hizo porque tiene algunas reservas, debido a que, según él, no existen suficientes estudios sobre los efectos a largo plazo. Kimmich no ha descartado vacunarse próximamente, pero sus declaraciones han generado preocupación dentro y fuera del fútbol pues puede servir de munición a los movimientos antivacunas.”Ahora se trata de explicarle a todo el mundo que esos efectos a largo plazo no existen y evitar que la gente piense que, como Kimmich tiene dudas, ellos también tienen que tener dudas", explicó la presidenta del Comité de Ética alemán, Alena Buyx, quien se mostró preocupada por la influencia de este hecho.



Habrá Boca-Barcelona en homenaje a Diego

El argentino Boca Juniors y el español FC Barcelona jugarán un partido de homenaje a Diego Maradona el 14 de diciembre en Arabia Saudita, informó ayer el club xeneize en un comunicado. "Será la primera vez que ambos equipos, en los que jugó Diego, se enfrentarán en este país de Oriente Medio y será todo un reconocimiento al legado del ídolo que falleció el 25 de noviembre de 2020", señaló el club. El partido por la Copa Maradona se jugará en Riad, capital de Arabia Saudita, en el estadio Mrsool Park, con una capacidad para 25.000 espectadores.







El Emelec ganó el clásico en Ecuador

Emelec venció 2-1 al Barcelona el domingo en el clásico de Guayaquil y ahora acecha al líder Independiente del Valle, en la undécima fecha de la segunda ronda del torneo ecuatoriano de fútbol de 2021. Joao Rojas (a los minutos 18 y 55) hizo un doblete para que los azules se adjudicaron el Clásico del Astillero. Para los de Barcelona marcó el atacante uruguayo Gonzalo Mastriani (23). Emelec se acomoda en el segundo lugar con 21 puntos. El puntero Independiente del Valle derrotó el sábado 2-0 a Liga de Quito para completar 24 puntos y mantenerse en lo alto de la clasificación con cuatro jornadas por disputar. Barcelona, que llegó a semifinales de la presente edición de la Libertadores, mira esfumarse sus opciones de reeditar el título nacional.