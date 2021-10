La FIFA insiste en un Mundial cada dos años

Gianni Infantino, presidente de FIFA (foto), que estuvo de gira por Sudamérica hace unos días para buscar aceptación a su idea, intentará instaurar la realización de los mundiales de selecciones cada 2 años tras el mundial del 2026 a realizarse en México, Canadá y Estados Unidos.

“Es más competición de alto nivel, más posibilidad de dar esperanza y emoción al mundo”, indicó. Agregó que cuando se decidió que el Mundial se celebraría cada cuatro años había 40 equipos, “ahora somos 211”, dijo Infantino, citado por ESPN. Las Eliminatorias serían por grupos.



Terna uruguaya en la final Sudamericana

El árbitro uruguayo Andrés Matonte será el encargado principal de impartir justicia en la final de la Copa Sudamericana entre Red Bull Bragantino y Athletico Paranaense, a disputarse el próximo sábado 20 de noviembre a las 17:00 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Matonte estará acompañado por sus compatriotas Martín Soppi y Carlos Barreiro como asistentes; Christian Ferreyra como cuarto árbitro y Andrés Cunha como VAR.

El paraguayo Enrique Cáceres estará como encargado de calidad del rendimiento de estos colegiados.

Las entradas ya están a la venta para este partido, con costos de preferencias USD 400, plateas USD 200, plateas bajas USD 150 y graderías USD 100 (estos sectores fueron designados para los fanáticos).



Lanús de Morel hunde al Santo de Ortigoza

Lanús, con el paraguayo Jorge Morel jugando todo el partido, venció por 3-1 a San Lorenzo que tuvo a Néstor Ortigoza hasta los 70 minutos, por la fecha 17 de la Liga Profesional de Argentina.

El Granate suma 30 puntos y se ubica en el tercer puesto, mientras que el Santo quedó 20 con 17 puntos. Además el entrenador azulgrana Paolo Montero está siendo cuestionado. Hoy en choque estelar, River con Robert Rojas anunciado de titular, visita a Talleres desde las 21:15 en Córdoba. Es choque de líder vs. escolta; el Millonario suma 36 puntos y la T está con 32.



Leicester derrota en partidazo al Spartak

Leicester de Inglaterra venció 4-3 al Spartak de Moscú en condición de visitante, por juego de adelanto de la UEFA Europa League.

En una actuación sobresaliente del delantero zambiano Patson Daka que marcó un póker de goles (45’, 48’, 54’ y 79’). El equipo inglés llega a los 4 puntos en el segundo puesto del Grupo C, que manda el Legia Varsovia con 6 y que hoy a las 16:00 visita al Nápoli que tiene tan solo un punto.

Hoy la Europa League tiene 14 partidos en disputa, en una agenda cargada con 7 choques a partir de las 13:45 y 7 desde las 16:00. De los destacados del primer turno se citan: Lazio vs. Olympique de Marsella y Betis vs. Bayer Leverkusen; a segundo turno destacan Frankfurt vs. Olympiacos, PSV vs. Mónaco y el Brondby, de Blas Riveros, vs. Rangers.