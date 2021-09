David Martínez se lesionó en River y no con la Albirroja

El defensor paraguayo de River Plate Héctor David Martínez, quien no fue tenido en cuenta contra Rosario Central a su vuelta de la Selección Paraguaya, arrastraba una fatiga muscular, por lo que fue preservado ya para el juego contra Newells (miércoles), entrenando diferenciado. Ayer habíamos publicado que sucedió al servicio de la Selección, pero fue en River.



Portugueses dicen no a Mundial bienal

Firmado por la Liga de Fútbol Profesional, la federación (FPF), el sindicato de jugadores profesionales, la asociación de entrenadores y la asociación de árbitros, un documento emanado desde Portugal “desaprueba la intención de la FIFA de aumentar la frecuencia de la más importante competición por equipos nacionales del mundo”, según se dio a conocer ayer.







Pelé vuelve a entrar en unidad intensiva

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, tuvo que ser ingresado este viernes nuevamente en una unidad de cuidados intensivos (UCI) tras la operación en que se le extrajo un tumor en el colon. Hace cuatro días había sido transferido a una habitación del Hospital Albert Einstein de São Paulo, pero ayer volvió a una unidad de cuidados intensivos por problemas de reflujo.