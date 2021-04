Milan derrapa y Tonny cae ante Nápoles

Milan, acaso no tan sorpresivamente, cayó en su visita a la Lazio en la capital italiana, pero el abultado marcador (3-0) y, después de la victoria del Nápoles 2-0 sobre Torino de Tonny Sanabria (foto), su descenso al quinto lugar de la tabla, desplazado por los napolitanos de puestos Champions, resultaron la sorpresa de la jornada 33 de la Serie A italiana. Esta derrota del conjunto acerca además el al Inter de Milán. Los , que no conquistan el título desde 2010, podrían proclamarse campeones el próximo fin de semana en la jornada 34, siempre que ganen y no lo haga el Atalanta. Para Torino, por su parte, la derrota significó volver a pensar en el descenso, a un punto de esa zona, en el puesto 17.





MLS ambiciona cortar dominio el mexicano

Cinco equipos de la MLS, la liga de fútbol profesional de los Estados Unidos, competirán desde hoy en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf contra América, Cruz Azul y Monterrey, clubes mexicanos que representan la tradición de los ganadores de este torneo.En un hecho inédito, esta vez serán mayoría los equipos estadounidenses entre los ocho mejores del certamen, pues nunca antes se había dado. Atlanta United, Philadelphia Union, Columbus Crew y Portland Timbers (del paraguayo Cristhian Paredes) y el canadiense Toronto FC son los clubes de la MLS que están entre los ocho mejores del principal torneo de clubes de Concacaf, que envía al ganador al Mundial de Clubes de la FIFA. Hoy juegan Atlanta United - Philadelphia Union (20:00) y Toronto FC - Cruz Azul (22:00).





Leicester casi a Champions y Everton quiere

La Liga de Campeones le queda cada vez más cerca al Leicester City, luego de que el delantero nigeriano Kelechi Iheanacho, no lejos de la culminación del encuentro, marcara el tanto de la victoria por 2-1 contra Crystal Palace. Y eso que el equipo visitante comenzó ganando con el siempre activo costamarfileño Wilfried Zaha, quien a los 12 minutos abrió las cifras. Así se fue el primer tiempo.Timothy Castagne, lateral del Leicester, subió y marcó con potente remate la igualdad.Quien lo asistió fue el autor del desnivel, Iheanacho. Everton, que el viernes venció a Arsenal, es el único entre el quinto el octavo que tiene un partido pendiente. De ganarlo cuando se juegue, alcanzaría al West Ham de Fabián Balbuena.



Henry, Bergkamp y Viera, por la compra

Desde que se sabe que el Arsenal inglés, como muchos otros clubes de Europa, está pasando por apuros económicos y estaría a la venta, el multimillonario Daniel Ek, cofundador de Spotify, la plataforma de streaming de música, mostró su interés por comprar el club, y ahora le han aparecido nuevos y trascendentales apoyos Los ex jugadores Thierry Henry, Dennis Bergkamp y Patrick Vieira. “Desde pequeño he animado al Arsenal. Si quieren vender, me gustaría intentarlo”, había escrito Ek. Ahora medios ingleses publicaron que este hincha sueco del Arsenal está apoyado por Henry, Bergkamp y Vieira, tres leyendas del club durante su mejor época en el inicio de siglo, cuando llegaron a ganar la Premier League sin perder un solo encuentro. Aun así, los dueños no querrían venderlo.