Hernán Pérez es mandado al hospital

El volante paraguayo Hernán Pérez, del Al-Ahli Doha de Catar, recibió una patada descomunal en el pecho, en un partido de la liga asiática. El español Cristian Ceballos, del Al-Wakrah S. C, fue el autor de la parada. Tres minutos después de este hecho, Pérez fue cambiado y trasladado a un centro asistencial. “Gracias a Dios, está todo bien. Unas cuantas rayas más, pero todo bien”, dijo luego en un video.



Independiente vs. Gremio en Asunción

Desde las 18:15, Independiente del Valle de Ecuador recibe hoy en el Defensores del Chaco al Gremio brasileño, por la tercera fase de la Copa Libertadores, en partido aplazado que debió jugarse en Ecuador, pero que el Covid-19 no permitió.En el conjunto ecuatoriano está anunciado Brian Montenegro, que viene en racha con los goles. En Gremio, Churín está lesionado.



De Bruyne negoció big data en mano

“Si te doy tanto, valgo tanto”, es el argumento que utilizó el belga Kevin De Bruyne, quien logró negociar un aumento de su salario en el Manchester City con base en análisis de datos. Con estos se convirtió en el mejor pagado de la Liga Premier. Según los medios ingleses, el centrocampista percibirá 385.000 libras (445.000 euros) a la semana, por encima del contrato del español David de Gea.