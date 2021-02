Kaku Romero se va de la MLS a Arabia Saudí

Alejandro Romero Gamarra ya no es más jugador de New York Red Bulls de la liga norteamericana. Según se anunció ayer, el argentino nacionalizado paraguayo seguirá su carreya en el Al-Taawoun de la Primera División de Arabia Saudita.“Últimamente he estado siguiendo Al-Taawoun y vi su valentía, su forma de jugar y sus sentimientos. Puedo decir que jugar ahí en el mejor momento de mi carrera es un orgullo. ¡No puedo esperar para verlos pronto, amigo!”, dijo el futbolista que fue tenido en cuenta por Eduardo Berizzo en la selección nacional, donde debutó en junio de 2018.Romero resaltó en Huracán hace cuatro años, lo que le valió ser transferido por una buena suma a la MLS.



No hubo oferta suficiente por la liga francesa

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia anuló la subasta de atribución del 80 por ciento de los derechos de retransmisión de la primera y la segunda división al no haber recibido ninguna oferta suficiente por la misma.Solo tres ofertas llegaron al despacho de la liga, una licitación que se cerró ayer y que, finalmente, fue anulada.Según varios medios, Amazon, DAZN y el grupo Discovery pujaron por el lote que dejó vacante el español Mediapro, que en 2018 pagó unos 830 millones de euros por el 80% de los partidos, pero posteriormente rompió el contrato al considerar que la pandemia hacía imposible que los derechos sean rentables.







Hija de Maradona indignada por los audios

Dalma Maradona, hija de Diego Armando Maradona, se despachó en su cuenta de Instagram contra los audios aparecidos en los que el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de su fallecido padre, dijo el día de su muerte que “se va a cagar muriendo el gordo”. La hija del Pelusa afirmó que vomitó cuando los escuchó. “Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité. Lo único que le pido a Dios es que se haga Justicia y que paguen todos los que tengan que pagar”, afirmó ”Sí, boludo. Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo”, se escucha decir a Luque.