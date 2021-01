Rueda sale de Chile y asume en Colombia

El colombiano Reinaldo Rueda dejó de ser técnico de la selección chilena de fútbol, para horas después ser anunciado como reemplazante del portugués Carlos Queiroz al frente de la selección de su país.Rueda firmó el miércoles el finiquito que lo desvincula como seleccionador de Chile, proceso que tomó varias semanas de negociación y concluye un periodo de tres años al mando de la Roja.El jueves, consiguientemente, La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció mediante un comunicado “que el profesor Reinaldo Rueda es, a partir de la fecha, el nuevo director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores”.Rueda (63 años) hablará en rueda de prensa el próximo martes 19 de enero, según adelantó la FCF.









La UEFA no contempla modificar sus torneos

Por el momento, la UEFA no piensa cambiar sus planes sobre la Eurocopa y la Liga de Campeones de fútbol, sus dos principales competiciones, esto ateniéndose a la pandemia del Covid-19 en Europa, que ha comenzado a influir en la agenda de otros deportes.”En lo que se refiere a la Eurocopa no ha cambiado nada”, indicó este jueves a la agencia AFP un portavoz de la organización europea. La Eurocopa está programada del 11 de junio al 11 de julio, luego de haberse aplazado su competencia a mediados del año pasado.Ni la Champions ni la Europa League cambiarán sus fechas de octavos de final que arrancan el 16 y 17 de febrero, respectivamente.



Comenzó certamen conmemorativo de golf

En el Asunción Golf Club se desarrollaron este jueves los primeros 18 hoyos del torneo profesional en conmemoración del tercer lugar alcanzado en el Mundial de golf en Buenos Aires, en el 2000, por el equipo tricolor conformado por Carlos Franco y Esteban Isasi. Lidera la competencia Héctor Ortega con 67 golpes, 5 bajo el par; la segunda colocación lo ocupa Alexander Kent que terminó con 72 impactos y tercer puesto para James Yoon también con 72. El mejor rentado al final de la primera jornada es Mario Franco, sexto con 73 golpes, mientras que el maestro Carlos Franco finalizó en la novena posición con 74.