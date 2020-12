Dieron a conocer los finalistas al The Best

El portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), el argentino Lionel Messi (Barcelona) y el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) son los tres finalistas al premio The Best de la FIFA 2020, cuyo ganador se conocerá el próximo 17 de diciembre, según anunció ayer la organización. En categoría femenina optarán al galardón la inglesa Lucy Bronze, la danesa Pernille Harder y la francesa Wendie Renard.



West Ham logra gran triunfo ante el Leeds

El West Ham, con el defensor paraguayo Fabián Balbuena como titular y jugando todo el partido, derrotó de visitante 2-1 al Leeds United que dirige Marcelo Bielsa por la fecha 12 de la Premier League. Tomas Soucek y Angelo Ogbonna anotaron los goles del West Ham, que llega a 20 puntos y se ubica en la quinta posición de la tabla. Hoy juega el Newcastle de Miguel Almirón ante Albion desde las 12:00.



Paraguayos tendrán una agenda cargada

Los jugadores paraguayos tendrán agenda cargada hoy. En Brasil, el Mineiro de Junior Alonso visita al Paranaense (17:00), mientras que desde las 19:00, Botafogo de Gatito Fernández choca ante Internacional y Palmeiras de Gustavo Gómez recibe a Bahía. En Argentina, Gimnasia de Víctor Ayala visita a Colón (17:10) y San Lorenzo de Almagro de Ángel y Óscar Romero juega ante Talleres desde las 21:30.