Jorge Wilstermann hunde más a Peñarol

En Cochabamba, Bolivia, por el Grupo C de la Libertadores, el local Jorge Wilstermann triunfó 3-1 sobre el encopetado Peñarol, luego de haber empezado perdiendo a los tres minutos con gol de Formiliano para los uruguayos. Antonio Melgar empató de penal ocho minutos más tarde y un doblete de Patricio Rodríguez dio la victoria a los bolivianos que marchan segundos. Peñarol es último.



City sufre, pero pasa en la Copa de la Liga

Mancehester City alineó ayer a juveniles en el partido contra Bournemouth, por la clasificación a octavos de final en la Copa de la Liga. Aunque el equipo dirigido por Josep Guardiola empezó ganando el juego, después fue empatado y recién a los 75 minutos pudo superar a su rival. Los canteranos del City no defraudaron la confianza del técnico. Sobre todo, Liam Delap (17), autor del primero.



Tata Martino dice sí a los naturalizados

El técnico argentino de la selección mexicana, Gerardo Martino, aseguró ayer que no está en contra de convocar a naturalizados en la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022. “Yo convoco jugadores que legalmente estén en condiciones de integrar la selección y puedan ser un aporte. No me gusta hablar de naturalizados y no naturalizados”, señaló en una rueda de prensa.