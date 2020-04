Coronavirus deja al 2020 sin Wimbledon

El tenis en el césped sagrado no había parado desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora el Covid-19 paró el tercer gran slam del año. Ya lo había anunciado antes Roland Garros, el Abierto de París, y ahora le toca el turno al abierto británico. “Lamentamos que la Junta Principal del All England Club (Aeltc) y el Comité de Gestión de The Championships hayan decidido hoy que The Championships 2020 se cancele debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus. El 134º campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021”, anunció la organización.

Roland Garros se jugará, sin embargo, del 20 de septiembre al 4 de octubre próximo.



Futbolistas del Spartak reducen su salario

“Así, nuestra primera plantilla decidió apoyar al resto del club en esta complicada situación”, informó el Spartak de Moscú , donde milita el futbolista paraguayo Lorenzo Melgarejo (foto). Se refería a la reducción del 40% de los salarios de los jugadores del equipo ruso.

Esto fue decidido luego de la reunión celebrada con la directiva del club por parte de los jugadores. Los mismos resolvieron reducirse el salario mientras no se entrenen normalmente. Por ahora, los futbolistas rusos están entrenando en sus respectivas casas.

La primera división rusa volverá, según la prensa, en mayo. Faltan ocho fechas para el final. Spartak marcha octavo.







Swan dice que JJOO serán gran celebración

“Tokyo 2020 será la celebración más grande e importante del deporte en la historia”, predijo la medallista olímpica brasileña, Isabel Swan, sobre los Juegos Olímpicos que tendrán lugar el año que viene, luego del aplazamiento ordenado por el Comité Olímpico Internacional (COI).

La velerista, medalla de bronce en Beijing 2008 (foto), también abogó por el apoyo a los deportistas. “La incertidumbre nos está volviendo locos, somos deportistas competitivos que nos entrenamos para ganar, para cumplir nuestros sueños. Es vital que los deportistas sigan recibiendo apoyos, becas y recursos”, señaló la atleta.