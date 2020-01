Milan jugará ante Juventus en semifinales

Milan derrotó por 4-2 a Torino en la prórroga para anotarse en las semifinales de la Copa Italia, donde se medirá ante Juventus, en otra edición del clásico de Italia.

En un partido complicado para los rossoneros, ya que perdían 1-2 y a los 91’ pudieron empatar por el gol del turco Calhanoglu para llevar la definición al tiempo extra.

En la prórroga pesó la experiencia del Milan, y con otro gol de Calhanoglu (106’) y uno de la figura Zlatan Ibrahimovic (108’, foto), pudo meterse a semifinales.

Hoy a las 16.45, Inter medirá a Fiorentina para definir al último semifinalista, que medirá a Nápoli.



Argentina se metió al cuadrangular

Argentina derrotó 1-0 a Ecuador con el gol del jugador de Boca, Alexis Mac Allister, para quedar con puntaje perfecto, 9 puntos en tres partidos, en el Grupo A del Preolímpico que se juega en Colombia y dará dos lugares a las Olimpiadas de este año en Tokio. La Albiceleste selló su pase a la fase final.

En segundo turno, Colombia venció 2-1 a Venezuela y se quedó con el segundo lugar del grupo por diferencia de gol (+4), en comparación a Chile (+2), ambos con seis puntos. Chile y Colombia definirán mañana a las 22.30 el segundo clasificado de este grupo.

Anoche, Uruguay derrotó 1-0 a Perú por el Grupo B y suma 6 puntos con diferencia de gol (-1). Paraguay quedó con 3 puntos (0).



Luis Amarilla es confirmado por Minnesota

El delantero paraguayo Luis Amarilla fue presentado en las redes sociales del Minnesota United como nueva incorporación (foto).

Amarilla, de 24 años, pertenece a Vélez Sarsfield y su vinculación con el equipo de la Major League Soccer será a préstamo por un año con opción a compra.

Amarilla marcó 19 goles en 24 partidos en el último campeonato de la liga ecuatoriana donde estuvo defendiendo a Universidad Católica.

“Viajaré en los próximos días, solo aguardo que la visa de trabajo esté lista para ir a integrarme al Minnesota”, expresó Totín, que quiere seguir rompiendo redes.



Ortigoza realiza dura crítica a ex técnico

El volante paraguayo Néstor Ortigoza tuvo pésimas palabras sobre su ex entrenador, Diego Cocca, que lo sacó de Rosario Central.

En una entrevista a Clarín, el ex seleccionador nacional no tuvo reparos en destruir a su ex adiestrador. “Cocca ​es un mentiroso y una mala persona. No es un mal técnico, es una mala persona", dijo Ortigoza. Y se refirió de la misma manera hacia Javier Bustos, preparador físico del entrenador: "Vos podés dejar en el banco a un jugador, tener tu estilo de juego, lo que quieras, pero ellos son malas personas". Además, Ortigoza reveló: “Me ofrecieron plata para ir para atrás. Me golpearon la puerta de la habitación y me dijeron que no ganáramos”. El volante seguirá su carrera en Estudiantes de Río Cuarto, del Ascenso.