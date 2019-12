China no podrá más hacer fichajes caros

La Asociación China de Fútbol (CFA) estableció un tope salarial para los jugadores extranjeros de 3 millones de euros netos al año, una medida que según el portal estatal de noticias China.org.cn, cuenta con el apoyo de los clubes del país. Para los jugadores locales, el máximo sueldo será de 1,3 millones.

Este nuevo techo salarial tiene como objetivo evitar que los equipos chinos gasten demasiado dinero, dijo el nuevo presidente de la CFA, Chen Xuyuan. “Nuestros equipos han quemado demasiado dinero y nuestro fútbol profesional no se ha dirigido de forma sostenible”, apuntó.

Además, los clubes chinos no podrán gastar más de 141 millones de euros y los salarios no podrán exceder del 60% de esta suma. A cambio, los equipos podrán contratar a un quinto extranjero (hoy el límite es de cuatro), pero con la condición de que solo podrán poner cuatro en cancha.



Forlán se despidió del fútbol en Uruguay

El delantero uruguayo Diego Forlán realizó el sábado a la noche su partido de despedida en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Un lugar donde vivió momentos mágicos con la camiseta de Peñarol y la Selección charrúa donde convirtió 36 goles y se coronó campeón de la Copa América en el 2011.

El partido fue entre la Selección Uruguaya y Los Amigos de Forlán; en la selección celeste estuvieron jugadores como Luis Suárez (que hasta se puso los guantes y tuvo tapadas espectaculares en el arco), Sebastián Abreu, Diego Lugano, entre otros.

Mientras que entre los Amigos, estuvieron Juan Román Riquelme, Juan Sebastián Verón, Javier Zanetti, Andrés D’Alessandro, Diego y Gabriel Milito, entre otros.

Forlán que anotó un total de 309 goles en su carrera deja los botines y toma el cuaderno para ser DT de Peñarol.