Giménez y Benegas, campeones en Bolivia

Arnaldo Pipo Giménez e Ismael Benegas se consagraron campeones del Torneo Clausura de Bolivia con el Jorge Wilstermann, al derrotar 3-1 a Oriente Petrolero en la última fecha.

Con esta victoria alcanzaron los 60 puntos y le sacaron 3 de diferencia al The Strongest, segundo. Además le vale ser Bolivia 2 y entrar al Grupo C de la Libertadores, donde medirá a Peñarol, Colo Colo y Athletico Paranaense.

Como Bolivia 4 quedó San José de Oruro que medirá a Guaraní por la Fase 1 de la Libertadores.

Además en esta última fecha, Pablo Zeballos anotó el primer gol para Royal Pari que igualó 2-2 con Bolívar y finalizó octavo este torneo.



Osvaldito Martínez cambia de club en México

El experimentado volante paraguayo Osvaldo Martínez seguirá su carrera futbolística en México, confirmó su transpaso al Puebla tras estar una temporada en Atlas.

Será el quinto club en el fútbol azteca que tendrá el volante de 33 años surgido en Libertad. Ya militó en Monterrey (2009/2011), Atlante (2011/2012), América (2013/2016), Santos Laguna (2017/2018) y Atlas (2018/2019).

Otros paraguayos que confirman sus pases en este mercado son: Édgar González (del 3 de Febrero al Novo Hamburgo de Brasil), Arnaldo Gauna (del Atlético Porteño al 9 de Octubre de Ecuador); además Roque Guachiré confirmó su continuidad en el Binacional de Perú que jugará Copa Libertadores.



Real Madrid le baja el pulgar a Paul Pogba

La dirigencia del Real Madrid le notificó a Zinedine Zidane que no pujarán por el francés Paul Pogba en este mercado de pases en Europa.

La postura de no pagar un contrato muy alto por Pogba empezó a tomar fuerza a mitad de este año y se vio reforzada por la irrupción del uruguayo Federico Valverde (21 años, foto). En el Madrid llevan desde 2015 pensando que El Pajarito es el futuro y que su evolución esta temporada marcha a pasos agigantados. Le han transmitido a Zidane que, con el charrúa a este nivel, no se ve necesario invertir un dineral en un fichaje como el de Pogba.

Para Zidane es Pogba o Nadie, así se descartó a jugadores como Eriksen y Van de Beek.