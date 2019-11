Maradona revió su renuncia y vuelve

Matías Morla, abogado de Diego Maradona, confirmó que el “10” seguirá siendo técnico de Gimnasia La Plata. “Diego dirige el domingo”, apuntó el letrado.

El Lobo jugará el domingo a las 19.40 de local ante Arsenal de Sarandí por la Superliga Argentina y a disposición están los paraguayos Víctor Ayala y Pablo Velázquez. La jornada 23 de la Superliga se inicia mañana con Huracán vs. Central Córdoba y Defensa y Justicia vs. Lanús (ambos a las 19.40); Atlético Tucumán vs. San Lorenzo (21.45).



Partidazos en la mira de las ligas europeas

Tras la fecha FIFA y las eliminatorias para la Eurocopa 2020, las ligas del Viejo Continente retornan con varios partidazos.

Mañana, en Inglaterra, Manchester City recibirá al Chelsea desde las 14.30 en el Etihad Stadium por la fecha 13. Misma jornada en que el West Ham, de Balbuena, recibirá al Tottenham donde debuta el DT Mourinho (9.30). En Italia, el líder Juventus visita al Atalanta (11.00), Milan vs. Nápoli (14.00) y Torino vs. Inter, el escolta (16.45), también en la jornada 13.



