Piden cambio de estadio para el derbi de España

La Liga española solicitó al Comité de la Federación Española de Fútbol, que el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, previsto para el sábado 26 de octubre, se juegue en el Santiago Bernabéu y no en el Camp Nou.

Esto se debe a las manifestaciones que suceden en Cataluña tras la sentencia a los líderes independentistas.

El Barcelona recibió la notificación de la Federación, pero no está de acuerdo con la decisión del cambio de escenario. Por su parte, los Merengues tampoco están de acuerdo y sostienen que el encuentro debería postergarse.



Rojas volvió a activar y estará ante Arsenal

El zaguero paraguayo Robert Rojas retornó a los trabajos del River Plate argentino luego de su convocatoria a la Selección Paraguaya y sería titular en el juego de mañana (desde las 19.00) ante Arsenal de Sarandí, en el Julio Alberto Grondona por la fecha 10 de la Superliga Argentina.

Rojas ingresaría por Martínez Quarta, quien estará presente en el duelo del martes ante Boca en La Bombonera por la vuelta de la semifinal de la Libertadores. En este 2019, el ex Guaraní solo disputó un total de 4 juegos con la casaca del Millonario.



El Tata no dirigió a EEUU por no hablar el inglés

Gerardo Tata Martino, ex técnico de la Selección Nacional y actual de la selección mexicana, estuvo bajo la mira para dirigir a la selección de Estados Unidos, pero fue descalificado “por una absurda razón”.

Según el medio norteamericano, Sports Illustrated, el argentino no fue entrevistado por Earnie Stewart, quien en su momento se desempeñaba como gerente general de la selección norteamericana, por no dominar el idioma inglés, pese a que Martino se consagró campeón de la MLS con el Atlanta United en el 2018.