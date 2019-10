James y Bale activaron, Nacho fuera por lesión

Los delanteros del Real Madrid, James Rodríguez y Garreth Bale, volvieron a activar ayer con normalidad tras estar ausentes en el empate del martes ante el Brujas (2-2) por la Champions League.

Según el técnico merengue, Zinedine Zidane, ambos jugadores no fueron tenidos en cuenta debido a que no se encontraban en condiciones físicas. Por otro lado, el volante argentino Ignacio Fernández será baja por dos meses debido a una lesión de ligamentos colateral derecho que sufrió ante el Brujas.



“Se mide con distinta vara una misma jugada”

El delantero de Boca Juniors, Ramón Ábila, cuestionó el arbitraje del brasileño Raphael Claus en la caída ante River Plate (2-0) por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores.

“Se mide con distinta vara una misma jugada. Es complicado, obviamente que influyó el arbitraje", expresó el atacante. Sobre el penal, dijo. "No reclama nadie. Es complicado porque te cambia el partido y te predispone de otra manera". También remató diciendo que varios jugadores del Millonarios practican para “simular faltas”.



Conmebol rechaza apelación por sanción de Messi

La Conmebol rechazó el recurso de apelación de la AFA y mantuvo la suspensión de tres meses a Lionel Messi por las críticas que realizó el astro contra organismo en la pasada Copa América en Brasil.

La medida impidió a Messi disputar los juegos amistosos de septiembre en el empate contra Chile (0-0) y en la victoria ante México (4-0). También se perderá los duelos de este octubre ante Alemania y Ecuador, ambos en Europa. Estará habilitado recién en noviembre.