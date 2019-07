Copa Paraguay: Olimpia debuta el 9 y Cerro el 17

La APF dio a conocer el calendario de 12 partidos de los 16 que quedan por jugarse en los treintaidosavos de final de la Copa Paraguay que se reanudará el martes 9 de julio con dos encuentros: Cristóbal Colón de J. Augusto vs. Fndo. de la Mora en la ciudad de San Lorenzo y Olimpia vs. Limpeño en Para Uno.

Cerro Porteño debutará el miércoles 17 ante Atlántida en la Nueva Olla (ver info).

Los 4 juegos por programarse son: Recoleta vs. Guaraní, Aquidabán vs. Capiatá, Tembetary vs. Independiente CG y Ameliano vs. F. Yegros.

Los ya clasificados son: 2 de Mayo, Guaireña, Iteño, Atyrá, Gral. Caballero CG, Tacuary, Rubio Ñu, R.I.3 Corrales, Colegiales, Colón de Ñemby, 12 de Octubre, Ovetense, San Juan, Sol de Pastoreo, Juventud y 3 de Febrero.