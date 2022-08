Copa Paraguay: Cruce de campeones donde hay lugar para uno solo

Envueltos en la pasión y con posiciones distintas en la tabla, Olimpia y Cerro se enfrentan hoy, en Para Uno. Este es el primer capítulo decisivo que se avecina para el Decano en el Clausura, atendiendo a la diferencia de puntos que le saca su tradicional rival y en caso de lograr el objetivo la motivación será más que razonable para lo que vendrá, puesto que entre el 7 y 8 de setiembre cotejará con Libertad en octavos por la Copa Paraguay. Hay mucho en juego, no solo números, sino también el honor. De los emparejamientos este “es el partido” por donde se lo mire, sobradas razones como el prestigio de ambos al cual tendrán que responder, teniendo en cuenta que de a poco va adquiriendo mayor jerarquía esta competencia. El que está al acecho es Guaraní, que a duras penas consiguió dejar en camino al Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y ahora deberá hacer lo propio ante General Caballero de Juan León Mallorquín. Evidentemente estábamos hablando de nombres fuertes en los cruces de la Copa Paraguay, en caso de que el vencedor del blanco y negro se enfrente al Legendario si este logra el pase. Tres campeones en carrera de este certamen lidiarán por la instancia más decisiva. El primero en lograr el cetro fue Guaraní en Pedro Juan Caballero en el 2018. Al año siguiente, Libertad se llevó la corona. En el 2020 no se disputó debido a la pandemia y el año pasado, Olimpia venció en penales a Sol de América. Como todo pasa tan rápido entre el 23 y 24 de agosto se programan las confrontaciones de octavos en la Copa Paraguay, aguardándose para setiembre el choque entre Olimpia y Libertad. Reiteramos que no se eche de menos este evento; el mismo Cerro padeció de las duras críticas cuando fue despachado por Rubio Ñu, donde los cuestionamientos fueron de arriba abajo pasando por la cúpula directriz, cuerpo técnico y jugadores, y lo que más dolió para el hincha azulgrana fue la pronta eliminación ante un cuadro de Intermedia. Cinco de ocho De los ochos participantes en semifinales en Libertadores y Sudamericana, cinco son brasileños: Flamengo, Palmeiras, Paranaense, São Paulo y Goianiense; uno argentino Vélez; el ecuatoriano Independiente del Valle y el peruano Melgar que dio la nota al ganar desde el punto penal a Inter de Brasil, uno de los clubes más laureados de América y con una enorme cantidad de títulos alcanzados. La cartelera anuncia para el 30 de agosto Paranaense - Flamengo en Curitiba y al día siguiente en Buenos Aires: Vélez - Flamengo. En cuanto a la Sudamericana, Independiente del Valle - Melgar en Quito a fin de mes y el 1 de setiembre São Paulo visitará Goiania. Salto a la fama Justamente, el que sorprendió es Goianiense que arrancó en fase de grupos ubicándose en primera posición por encima de la Liga de Quito, Antofagasta y Defensa y Justicia, metiéndose a siguiente fase dejando en camino a Olimpia al caer 2-0 en el Defensores, remontó de local y liquidó el pleito en los penales. Fue toda una catástrofe para el Decano quedarse fuera de la Sudamericana, si atendemos cómo encaró el cotejo. No se echa méritos al rival que con practicismo hizo los dos primeros goles de entrada, aprovechando la pereza del Franjeado. Fue adquiriendo mayor fuerza el equipo de Churín y así apareció en cuartos con un global de 4-0 ante el histórico Nacional charrúa, que contrató a Luis Suárez creyendo que llegaría a la final. Otro detalle que no es menor hablando del cuadro brasileño, hizo seis goles en los últimos tres encuentros y no le hicieron ninguno. ¡Meritorio por donde se lo mire! Pedido a la FIFA Brasil y Argentina coinciden en la petición a la FIFA de no disputar su partido previsto para el 22 de setiembre. Recordemos que el mismo había sido suspendido a poco de comenzar cuando el comité de vigilancia paulista irrumpió el campo por el incumplimiento, así se entendió, de cuatro jugadores argentinos que llegaron desde Inglaterra sin los papeles en regla. Eso fue un bochorno por las repercusiones que tuvo. Por el presente panorama y los amistosos contraídos por estas dos selecciones, las mejores de América, solicitan la cancelación de la prosecución del choque argumentando que entorpecerá el plan previo a la Copa del Mundo. Certifica la tradición Finalmente, el Comité Organizador de la Copa del Mundo modificó la inauguración no queriendo irrumpir a lo acostumbrado desde el 2006, donde el dueño de casa abre el espectáculo. Anteriormente eran los últimos campeones en formar parte de la apertura. Eso se rompió con Alemania como anfitrión enfrentando a Costa Rica con un 4-2 para los germanos. En el 2010 Sudáfrica 1 – México 1; en 2014 Brasil 3- Croacia 1 y en 2018 Rusia 5-0 Arabia Saudita. Por lo expuesto y para mantener la tradición se modificó la grilla pasando Qatar-Ecuador del 21 al 20 de noviembre, es decir, el Mundial comenzará un día antes de lo anunciado oficialmente. En otro aspecto, FIFA aclara que el 14 de noviembre todos los clubes tienen la obligación de poner a disposición de sus respectivas selecciones a los jugadores citados, el alcance va para Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, este último que será foco de atención en la jornada inaugural.