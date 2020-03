Copa: Muestras son válidas para encarar una mejor proyección

Los primeros resultados en fase de grupos no desentonaron para los equipos paraguayos. Hablando numéricamente el paso dado fue trascendental si atendemos la victoria de Libertad en Colombia y el triunfo de local de Guaraní ante Bolívar.

El empate a Olimpia le favoreció en Ecuador aunque futbolísticamente no estuvo a su altura. Su rival, el Delfín tuvo reacción tardía y el Decano no aprovechó la circunstancia. El análisis que deja la primera vuelta con los cuadros nacionales alientan posibilidades, pero conscientes todos que el nivel debe ser superior. Hacemos hincapié que los números mandan y en ese sentido, dos victorias y una igualdad afuera son alternativas interesantes, pero deben ser muy bien administradas. Lo de Guaraní es una racha valorable bajo la conducción de Gustavo Costas. Aquí cerca en la Argentina, River y Boca le dieron más importancia a la Superliga que a la Libertadores. La definición del título ocupó el primer lugar. El cuadro de Núñez fue a perder estrepitosamente con su equipo alternativo ante la Liga de Quito por 3-0, mientras Boca se las vio en apuro al empatar afuera ante Caracas que no dice mucho. El conjunto xeneixe integra la serie de Libertad que comanda el pelotón.En la Olla

El Gumarelo oficiará de local en cancha azulgrana para enfrentar al Caracas que en los papeles previos es el más débil de la serie. Ramón Díaz debe admitir que aún le falta estabilidad a su equipo (con Iván Franco logra movilidad), es decir, aún no terminó de acomodar las piezas.

De todas maneras, el hecho de ganar de entrada y en el exterior es un paso capital. En tanto, el cuadro venezolano que dejó escapar la victoria en casa (Boca jugó con suplentes) es uno de los equipos más representativos de su país con 17 participaciones en la Libertadores. Su mejor performance internacional fue en el 2009 cuando perdió en cuartos de final con Gremio. Dirige actualmente al equipo de la capital venezolana Noel Sanvicente, el orientador que tiempo atrás tuviera a cargo la selección principal de su país. Igualmente, no es para que Libertad grite victoria antes de tiempo, lo que debe evitar es la sorpresa, el Albinegro tiene material para quedarse con los puntos en este juego que será arbitrado por Angelo Hermosilla, chileno.De primer nivel

Hoy es un escenario moderno. El Allianz Parque se erige como sede del partido entre Palmeiras y Guaraní. Durante años el estadio llevó la denominación del Palestra Italia que significó un hito para el fútbol de esta ciudad.

En la actualidad está vigente el acuerdo alcanzado entre el club brasileño y la empresa WTorre Properties/Arenas que administrará el recinto durante 30 años. Futbolísticamente no se discute la potencia del Palmeiras como tampoco el buen andar de Guaraní en la Libertadores. El haberle despachado a Corinthians es un crédito a favor que cuenta el equipo dirigido por Gustavo Costas, que viene de ganar de local ante Bolívar 2-0. Pitará el partido Roberto Tobar de Chile, considerado probablemente como el mejor árbitro de Sudamérica.Multitud en el Bosque

Olimpia que anoche enfrentó a River, pone toda su artillería en el partido del miércoles ante Defensa y Justicia que cayó de entrada en su reducto frente al Santos por 1-2. Lo dirige Crespo que en conferencia de prensa sostuvo que tratará de imponer su espíritu de juego.

El cuadro argentino no tiene antecedentes en Libertadores, sí en la Sudamericana con tres participaciones de manera consecutiva.Integra la plantilla rioplatense Brian Ojeda, quien formó parte de la Selección Sub 23 en el certamen cumplido en Brasil. En su debut pese al muy buen primer tiempo decayó en la complementaria y conoció del revés por la falta de contundencia en la primera fracción, se desprotegió luego y pagó las consecuencias. El campeón del fútbol paraguayo se apresta a recibir una multitud en Para Uno, que de comienzo será el único juego previsto en su campo en esta serie. El árbitro asignado es Víctor Carrillo, de Perú. Los otros compromisos del Decano serán en el Defensores.La semana copera

Pasado mañana por el mismo grupo de Olimpia, jugarán Santos y Delfín a puertas cerradas, por una imposición de la Conmebol aplicada en el 2018 al club paulista, recién contra el Franjeado podrá jugar con la presencia de su público. También ese día Bolívar recibirá a Tigre en el Olímpico de La Paz, ambos equipos comenzaron con derrota. Otro partido designado para este martes es el cotejo entre Boca e Independiente de Medellín que despierta un gran interés. Al cuadro cafetero lo dirige Aldo Bobadilla, quien fuera dirigido tiempo atrás por el actual DT de la escuadra argentina, Miguel Ángel Russo.

Se espera la lista

De un momento a otro, Berizzo anunciará sus elegidos para el combo por la clasificatoria a Qatar.

El orientador tiene la película muy clara de los convocados, que serán el 80% de los que hicieron los microciclos en los amistosos en fecha FIFA. Una de las novedades podría ser la presencia de Raúl Bobadilla en el ataque, quien tiempo atrás integrara la Selección Nacional. El primer cotejo está marcado para el 26 en el Defensores ante Perú dirigido por Gareca. La segunda fecha será ante Venezuela en Mérida, que tiene como nuevo entrenador al portugués José Peseiro, con un pasado interesante en la profesión. Se aguarda con el correr de los días se acreciente el interés por ver a la Albirroja, en un camino que será largo hasta el mundial.