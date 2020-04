Convocan a suplente de Cuevas mientras dure su prisión

González es presidente de la Seccional Nº 252 de Tebicuarymí, Departamento de Paraguarí. Además es convencional del Partido Colorado y se dedica al comercio y la producción agrícola, en el rubro de la caña de azúcar.

Cuevas cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada luego de ser imputado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias, en un caso de supuestas irregularidades durante su gestión como gobernador de Paraguarí.

El seccionalero asumirá la banca de Cuevas solamente mientras dure su prisión, ya que fue convocado debido a que se cumplieron las tres ausencias injustificadas del diputado de Colorado Añetete.

Alliana aclaró que no le será otorgado ningún permiso para ir a prisión, no obstante, no se prevé tampoco que sea destituido ni sancionado.

Su caso es similar al del diputado también oficialista Ulises Quintana, quien guarda prisión preventiva en la cárcel de Viñas Cué, y fue reemplazado por Rocío Abed.