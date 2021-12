Contundente denuncia de liberales deja sin defensa a Hugo Javier

No solamente se observaron obras fantasmas y facturas clonadas, sino que se dio a conocer un tercer hecho, referente a una doble facturación por una obra que ya existía.

El concejal liberal Roque Jacinto Ávalos detalló que, en un caso, específicamente la construcción de un asfalto que atraviesa el predio de la Gobernación y pasa frente al Consejo Regional de Salud, se firmó un contrato el 28 de diciembre del año 2020 con una empresa y el 25 de febrero del 2021 ya se entrega la obra, según la ejecución presentada por la Gobernación de los fondos Covid de USD 1 millón.

Sin embargo, indicó Ávalos, esa obra ya estaba terminada en setiembre del 2020, que fue lo que pudieron comprobar en la exposición.

Por esta obra se pagaron G. 390.600.000, a través de la Fundación CIAP, a la empresa de Óscar Morel Oses, y en la factura figura como empedrado. “Eso encontramos a última hora”, contó.

Además, resaltó que esta misma empresa y otra constructora más ganaron recientemente, pese a la investigación vigente, dos licitaciones de empedrado para la Gobernación de Central. “A uno le tocan G. 5.000 millones y a otro, G. 4.000 millones”, subrayó.

También se mostró el caso de una escuela de Itauguá que supuestamente recibió G. 500 millones en gastos rígidos y G. 100 millones en gastos de capital, pero los directores negaron haber recibido esos montos.

El concejal señaló que también existen compras fantasmas con facturas falsas y que, con todo lo revelado, si se rechaza la intervención, será responsabilidad de la Cámara de Diputados, sobre todo de Honor Colorado.

“Eso es responsabilidad de ellos, nosotros hemos hecho todas las investigaciones, nos han acompañado las entidades de control, la SET, Anticorrupción y la Fiscalía con dos casos, más un caso nuevo. Para nosotros no hay ninguna duda. Yo creo que hay un sector que seguramente no se quiere convencer, pero realmente no hay caso, esto es indefendible. Hay facturas falsas, obras fantasmas y esto es aparte (obras hechas por las que se volvieron a pagar), esto es volver al futuro”, expresó el edil.

Acusó que a Hugo Javier y las ONG les une el dinero y que todas estas empresas trabajan desde el 2019 con la Gobernación. “Desde ese año se llevaron más de G. 33.000 millones de la Gobernación”, señaló.

Todo a fundaciones. La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González manifestó que se trata de un hecho muy grave.

Destacó que de los USD 22 millones (unos G. 154.000 millones), que es un presupuesto de la Gobernación, el 69,6%, es decir USD 13 millones (G. 84.000 millones), fueron destinados a transferencias de dos organizaciones no gubernamentales.

“Del presupuesto de la Gobernación ya usaban ese mecanismo. Nos damos cuenta de que no tiene ningún sentido. La Gobernación delegó su soberanía en una ONG para ejecutar fondos sin tener ningún tipo de control por parte de las unidades de contrataciones públicas. Con esto se eludió todo el control de instituciones, de la Junta Departamental también”, lamentó.



DESPILFARRO. Ediles mostraron facturas de ONG clonadas, obras dobles y fantasmas en Central.



CHANCE. Cartistas estuvieron callados y adelantan que esperan la respuesta del gobernador.